L’amore non va in vacanza ma i sex toys sì: ecco 4 modelli diversi da portare in vacanza!

Tutti i viaggi cominciano con una partenza, anche quello verso il piacere. E se è vero che la crema solare non può mancare nel bagaglio a mano, vale la pena portare con sé anche i sex toys: avere con sé questi compagni di viaggio significa garantirsi un piacere intenso e a portata di mano, ovunque sia diretto l’aereo.

Per quest’estate, LELO propone una selezione di prodotti piccoli, compatti, e leggeri, perfetti anche on-the-road. E se sudi freddo d’imbarazzo di passare dal controllo bagagli in aeroporto, niente paura: i sex toys LELO sanno essere molto discreti e camuffarsi dietro forme insospettabili…

ORA 3, il sesso orale in formato tascabile

Se l'idea di ricevere sesso orale ti fa battere il cuore, sappi che ora è a portata di mano (e di viaggio). Goditi la carezza del miglior dispositivo per il cunnilingus: ORA 3. Si muove come una lingua umana ma con più precisione e immaginazione, regalandoti un orgasmo clitorideo da brivido ogni volta che lo usi. 100% impermeabile, è ideale per l'uso in acqua, quando le temperature si fanno bollenti. Il suo design pluripremiato e discreto lo renderà “insospettabile” in valigia!

MIA 2, l’alleato insospettabile del beauty case

MIA 2 ha un design discreto che ti permette di tenerlo sempre con te, in borsa, nel beauty case o nel bagaglio a mano, senza destare imbarazzi. Si ricarica via USB e nonostante le dimensioni ridotte è incredibilmente potente, per concederti un appagante piacere del clitoride ogni volta che lo desideri.

LILY 3, il massaggiatore personale a portata di mano

Il sex toy che ha dato inizio a tutto è tornato per il 20° anniversario di LELO: LILY 3 è un mini vibratore iconico che ti guiderà in un viaggio appassionante, coinvolgendo i sensi in un'esperienza indimenticabile. Non farti ingannare dalle sue dimensioni mini: grazie alle potenti modalità di vibrazione, ti farà scoprire l'universo di piacere che si cela nel palmo della tua mano.

TOR 3, l’anello del piacere più intenso

Punta a orgasmi potenti e prolungati con TOR 3, l'anello che ti guida al piacere tramite app. Dotato di otto potenti modalità di vibrazione, ti consente di decidere il ritmo dei tuoi rapporti sessuali fino a raggiungere un orgasmo senza precedenti, condiviso col tuo partner. TOR 3 si connette facilmente all'app LELO tramite Bluetooth, permettendoti un maggior controllo del dispositivo e la personalizzazione della vibrazione. Realizzato in silicone sicuro, si flette e si curva in modo da adattarsi perfettamente a tutte le forme e dimensioni.

