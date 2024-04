Shopping online: il ritratto del consumatore italiano

BigCommerce, insieme ai suoi partner Stripe e Ipsos ha pubblicato “Ecommerce at Hand”: un report che analizza l’intricato panorama dell’e-commerce in Europa. Grazie ai dati raccolti attraverso 9.588 intervistati in Italia, Regno Unito, Svezia, Danimarca, Norvegia, Paesi Bassi, Germania, Spagna e Francia, il report fa luce sull'evoluzione delle preferenze e dei comportamenti degli acquirenti online.

Frequenza degli acquisti online

L’Italia vanta una solida cultura dello shopping online, con il 32% degli intervistati che dichiara di effettuare acquisti digitali una volta alla settimana, dimostrando costanza quando si parla di e-commerce. Rispetto al resto d’Europa, l’Italia si distingue come un mercato particolarmente maturo. Regno Unito, Germania e Spagna sono in testa per frequenza di acquisti online, ma l’Italia si assicura una rilevante quarta posizione, con il 13% dei consumatori che fanno acquisti online ogni giorno o più volte alla settimana.

Categorie di prodotti più popolari

Gli intervistati italiani dimostrano un forte interesse per i prodotti del comparto salute e bellezza, con il 43% di preferenze per questa categoria. Seguono gli articoli di abbigliamento e moda che catturano l’interesse del 41% dei consumatori italiani, evidenziando la loro importanza nel panorama della vendita online. Mentre tra i consumatori italiani il primato è proprio per i prodotti Health & Beauty, nel resto d’Europa è il fashion a regnare sovrano. Questa categoria detiene il primo posto nelle preferenze di acquisto online nei vari Paesi coinvolti dall'indagine. Oltre ai prodotti di salute e bellezza e all’abbigliamento, i consumatori italiani dimostrano interesse anche per altre categorie di prodotti. Tra queste, arte, libri e media (34%), elettronica e tecnologia (31%), food (26%) e articoli per animali domestici (25%).

Percorsi all’acquisto

Una maggioranza significativa dei consumatori italiani, pari al 69% degli intervistati, mostra una forte propensione all’acquisto di prodotti online, rispetto al solo 21% che opta per gli acquisti in negozio. Questo dato indica una diffusa adozione dei canali di acquisto digitali, sottolineando la comodità e l’accessibilità offerte dalle piattaforme e-commerce. Inoltre, è fondamentale notare che la vendita omnichannel rappresenta ormai un’abitudine d’acquisto irrinunciabile tra i consumatori. Mentre il 66% dei consumatori continua ad acquistare direttamente dai negozi online, un significativo 64% in Italia sceglie di acquistare attraverso marketplace come Amazon ed eBay, con un ulteriore 10% che opta per acquisti diretti attraverso i social media.

Metodi di pagamento

Quando si parla di metodi di pagamento in Italia, le carte di credito/debito restano le più richieste, con il 63% degli acquirenti online che le ritiene le opzioni di pagamento preferite. I portafogli digitali seguono a ruota, con il 44% di preferenze, mentre il 18% degli intervistati utilizza sistemi di pagamento come Bancomat Pay e Satispay. Ancora, le opzioni Buy Now, Pay Later (BNPL) stanno guadagnando terreno, con il 13% degli intervistati che sceglie questo metodo di pagamento flessibile. Le criptovalute, invece, rimangono meno popolari, rappresentando solo il 3% delle transazioni in Italia.

Dati personali

Nell’attuale panorama digitale, i consumatori valutano attentamente i compromessi che comporta la condivisione dei propri dati personali con le aziende. In Italia, gli intervistati evidenziano diversi fattori che li renderebbero più disposti a divulgare questo genere di informazioni. Tra questi spicca il desiderio di ricevere offerte e sconti, citato dal 35% degli intervistati come fattore motivante.

Aree di interesse futuro

Mentre le aziende cercano di rafforzare il proprio rapporto con i clienti, è essenziale capire quali sono le aree di miglioramento che interessano maggiormente i consumatori. In Italia, il 39% degli intervistati esprime il desiderio di ricevere informazioni e consigli più completi sui prodotti. Inoltre, il miglioramento delle funzionalità dei motori di ricerca emerge come una priorità, con il 29% dei consumatori italiani che chiede perfezionamenti in quest'area. Anche la personalizzazione rimane di primaria importanza, con il 20% degli intervistati italiani che sottolinea il valore delle raccomandazioni personalizzate sui prodotti. Cresce inoltre l’interesse per la sostenibilità e l’etica, con il 19% dei consumatori italiani che chiede maggiori informazioni in questo ambito.

