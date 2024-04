Shopping di primavera online: i trend di questa stagione

Le temperature in rialzo influenzano i trend di consumo anche nell’e-commerce. Lo sa bene idealo che ha indagato i maggiori interessi degli utenti digitali a ridosso della bella stagione. In base ai dati della piattaforma, l’arrivo della primavera coincide principalmente con una crescita delle intenzioni di acquisto relative ad articoli per l’attività fisica e per il restyling del giardino.

Il clima mite risveglia la vena sportiva degli italiani

Da un’analisi delle intenzioni di acquisto online, idealo svela che, nelle prime settimane di marzo 2024, sono aumentate, rispetto al mese precedente, le ricerche di calzature e indumenti sportivi. Nel dettaglio, sono cresciute del 90% le intenzioni di acquisto per scarpe da basket, seguono le scarpe da arrampicata con un +57% e le tute sportive (+52%). Non manca poi un marcato interesse per il generico abbigliamento fitness (+29%). Seguono poi incrementi nelle ricerche di scarpe outdoor (+28%) e per abbigliamento running (+26%).

Tra le varie discipline in voga tra gli italiani con la bella stagione, idealo segnala che il ciclismo in tutte le sue forme è senza dubbio lo sport del momento, come dimostra la crescita dell’interesse di articoli e accessori legati al mondo delle due ruote. Ad esempio, i pantaloni per il ciclismo hanno visto un aumento delle intenzioni d’acquisto del 39%, seguono poi la bici elettrica con un aumento del 20%, il casco per bici con un aumento del 19% e la giacca ciclismo del 17%.

Gli altri trend della primavera 2024

Analizzando le ricerche degli utenti, la piattaforma riscontra che durante la bella stagione si riscopre inoltre l’entusiasmo per i lavori di casa: a marzo aumentano infatti, rispetto al mese precedente, le intenzioni di acquisto per il tagliaerba (+69%) e per la cassetta degli attrezzi (+54%).

Rispetto al resto dell’anno svetta ai primi posti tutto il nécessaire per il restyling degli arredi esterni. Nel dettaglio, secondo i dati del 2023, tra i prodotti più cercati della primavera si trovano il set mobili da giardino (+142%), il dondolo da giardino (+129%), lettini e ombrelloni da esterni con aumenti rispettivi del 122% e del 101%. Seguono le tende da sole (+88%), il gazebo (+82%), il tavolo da giardino (+77%), e a pari merito la piscina per bambini (+74%) e il set scivolo e altalena (+74%).

L’interesse nel creare un ambiente esterno tutto da vivere in vista del caldo estivo si vede anche nell’aumento delle intenzioni di acquisto per la piscina (+34%) e per l’occorrente indispensabile alla sua manutenzione: pompe (+65%), pulitori (+33%), coperture e rivestimenti (+27%).

