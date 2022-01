Come oramai tutti sanno, l’inquinamento è una delle problematiche maggiori che affligge il nostro pianeta. La quantità dei rifiuti che l’essere umano produce non accenna a diminuire e la pratica dell’”usa e getta” sicuramente non aiuta.

Proprio per questo, in un’ottica sempre più votata alla salvaguardia del nostro pianeta, tantissime aziende produttrici di beni di consumo stanno proponendo delle versioni riutilizzabili dei loro prodotti.

E il mondo dell’igiene femminile non è sicuramente da meno: si stima, infatti, che ogni donna utilizza circa 17.000 assorbenti e tamponi nel corso della sua vita, dando vita a un’enorme mole di rifiuti non riciclabili e non riutilizzabili. Sono quindi sempre di più le proposte alternative ad assorbenti e tamponi usa e getta, come le coppette mestruali, gli assorbenti lavabili e i pantaloni sportivi assorbenti, perfetti per chi vuole allenarsi in tutta tranquillità anche durante il ciclo mestruale.

Tra le soluzioni ecologiche più recenti, poi, non possiamo non citare gli slip da ciclo, un tipo di lingerie assorbente, lavabile e riutilizzabile, che consente di ridurre sia i costi che l'impatto ambientale prodotto dai rifiuti mensili.

Vediamo quindi insieme che cosa sono esattamente gli slip da ciclo, come funzionano e i migliori modelli da acquistare online.

Slip da ciclo: cosa sono e come funzionano

Gli slip da ciclo, o period panties, hanno l’aspetto di normali mutandine ma presentano degli strati assorbenti interni che permettono di dire addio a tamponi e assorbenti usa e getta e di affrontare in tutta sicurezza e tranquillità il ciclo mestruale.

La maggior parte degli slip da ciclo disponibili in commercio, infatti, è dotata di tre strati assorbenti e traspiranti, ognuno con una funzione diversa. Lo strato superiore, che è a contatto con il corpo, è solitamente realizzato in cotone e assorbe velocemente il flusso mestruale dando una sensazione di asciutto; segue poi lo strato intermedio, che ha capacità fortemente assorbente, e infine lo strato più esterno, con funzione idrorepellente.

Gli slip da ciclo, inoltre, hanno un’assorbenza diversa a seconda del modello. In linea di massima, gli slip per flussi moderati hanno un’assorbenza pari a due assorbenti interni (circa 20 millilitri), mentre quelli per flussi abbondanti arrivano fino a quattro assorbenti interni (circa 40 ml).

Infine, possono essere indossati anche per 4 ore o più, si lavano in lavatrice a non più di 30 gradi senza usare l’ammorbidente e dopo essere stati sciacquati a mano con acqua fredda, non vanno asciugati con l’asciugatrice né stirati e mantengono la loro capacità assorbente per circa due anni.

Slip da ciclo: funzionano davvero?

Gli slip da ciclo sono effettivamente davvero efficaci: dopo averlo indossati, infatti, assorbono il flusso mestruale senza lasciare sensazioni sgradevoli o macchie. Rappresentano quindi un’ottima alternativa ecosostenibile all’uso di assorbenti e tamponi usa e getta.

Comodi da indossare, lavabili, riutilizzabili e sostenibili, gli slip da ciclo donano una sensazione di asciutto per diverse ore e sono un’ottima soluzione anche per chi soffre di irritazioni dovuto al continuo contatto dei normali assorbenti con la pelle.

Ma non è tutto. Gli slip da ciclo, infatti, sono indicati anche come protezione ulteriore sia di notte che di giorno, in aggiunta agli assorbenti interni o alla coppetta, per chi ha un flusso particolarmente abbondante, e si possono utilizzare anche per intervallare l’uso di assorbenti interni, soprattutto nel caso in cui a lungo andare diano fastidio.

Tuttavia, dal punto di vista economico, non rappresentano un vero e proprio risparmio, anche se tanto dipende dall’abbondanza del proprio flusso mestruale. Un paio di slip da ciclo, infatti, ha un prezzo che va dai 20 ai 30 euro, e una persona con un flusso moderato della durata di 5 giorni dovrà utilizzare almeno una decina di slip da ciclo (uno per ogni giorno e uno per ogni notte). E se è vero che si possono lavare subito dopo averli usati, è anche vero che, essendo dotati di diversi strati interni, hanno tempi di asciugatura più lunghi rispetto ad uno slip normale.

I migliori slip da ciclo da acquistare online

In commercio sono disponibili diversi modelli di slip da ciclo: abbiamo quindi selezionato i migliori e più efficaci che si possono acquistare online e ricevere comodamente a casa. Ecco quali sono.

Slip da Ciclo Mestruale Lovable Period Panties - Pacco da 2

Le Period Panties sono gli slip da ciclo Lovable. Realizzati in cotone biologico certificato, materiale naturale di alta qualità che protegge la pelle e possiede un elevato potere traspirante, questi slip da ciclo lavabili e riutilizzabili sono a prova di perdite fino a 8 ore, grazie alla loro innovativa tecnologia a 4 strati e garantiscono una sicurezza totale nel massimo del comfort. Inoltre, sono molto comodi da indossare, come un normale slip, vestono e calzano correttamente, non irritano la pelle e vestono bene anche con pantaloni aderenti e chiari.

Sono disponibili solo in confezioni da 2 pezzi e in 4 taglie diverse, dalla S alla XL.

Slip da Ciclo NoBlood

Gli slip da ciclo del brand francese NoBlood sono in assoluto i più acquistati su Amazon. Apprezzatissimi per l’ottimo rapporto qualità prezzo, questi slip per il ciclo sono disponibili in 9 taglie diverse, dalla XXS alla 5XL, e in tantissimi modelli differenti: a vita alta, bassa, a culotte, a pantaloncino o specifici per la notte, con la fascia assorbente che va dall’ombelico alla schiena e con assorbenza massima. Sottili ma anti perdite, questi slip garantiscono poi fino a 6-12 ore di protezione efficace grazie ai tre strati assorbenti, sono realizzati in cotone organico morbido, delicato e traspirante, durano fino a 5 anni e hanno un assorbimento medio (fino a 40ml). Nella confezione è anche inclusa una bustina sigillabile dove riporre gli slip quando si è in giro e, per quanto riguarda la vestibilità, in caso di dubbio meglio scegliere una taglia in più. Scoprili in vendita su Amazon.it

Slip da ciclo Cool Period

Cool Period è una marca francese di mutandine mestruali lavabili, Disponibili in diversi modelli, ognuno con un'assorbenza diversa (leggera, moderata e abbondante), questi slip da ciclo sono realizzati in cotone privo di sostanze nocive certificato OEKO-TEX e garantiscono fino a 10 ore di protezione in totale comfort.

Dotati di tecnologia a 4 strati invisibile e anti-perdite, gli slip di Cool Period sono anche molto confortevoli da indossare, sono comodamente riutilizzabili e lavabili in lavatrice a 30°C.