Un concentrato di gusto con i preparati Sodastream pronti a dissetare la tua estate

È arrivata l’estate, la stagione più amata dell’anno che richiama il desiderio di vacanza e divertimento ma che porta con sé anche temperature alte e caldo torrido. Per combattere e affrontare la calura estiva, diventa fondamentale idratarsi correttamente per mantenere alto il livello di benessere e salute.

Composto per il 70% di acqua, il corpo reagisce, infatti, al caldo attivando la sudorazione che nella sua fase di evaporazione lotta per mantenere il corpo fresco. Questa attività comporta uno sforzo importante in termini di perdita d’acqua e sali minerali, indispensabili per il nostro benessere. Mantenersi idratati durante i mesi estivi diventa quindi un must, ma bere la giusta quantità di acqua, non è sempre facile.

Un modo per berne di più e migliorare la salute, è renderla più gustosa con l’aggiunta di ingredienti naturali. SodaStream – leader dell’acqua frizzante fatta in casa – consiglia di affrontare l’estate e mantenersi idratati con drink sani e dissetanti a base di acqua gasata fresca, aromatizzata con qualche goccia dei suoi concentrati al mandarino e pompelmo rosa.

Perfetti per dare quel tocco di gusto in più all’acqua, i concentrati alla frutta per gasatori di SodaStream sono realizzati con la migliore frutta del mondo e sono disponibili in confezioni da 500 ml che consentono di preparare fino a 12 litri di bevande. Possono essere gustati in semplicemente in aggiunta all’acqua frizzante o per la preparazione di deliziosi drink, comodamente a casa e senza sforzo.

Drink al pompelmo rosa, la ricetta firmata SodaStream:

Ingredienti per quattro persone:

500 ml di acqua frizzante

concentrato SodaStream (una dose)

un lime

4 cucchiaini di zucchero di canna

foglie di menta q.b.

ghiaccio q.b.

Preparazione:

Spremere e filtrare il succo del lime. Preparare, quindi, una caraffa SodaStream con acqua del rubinetto (precedentemente rinfrescata in frigorifero), versare il concentrato SodaStream al pompelmo rosa e il succo del lime; gasare il contenuto a livello di gasatura preferita.

A questo punto prendere i bicchieri, pestare un poco di zucchero di canna (1 cucchiaino per bicchiere) con foglie di menta, aggiungere il ghiaccio e versare la bevanda a base di pompelmo rosa. In poche mosse il cocktail estivo analcolico è pronto da gustare!