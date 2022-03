Con gli abbronzanti Hawaiian Tropic è subito estate!

Voglia di sfoggiare una pelle color caramello, un?abbronzatura naturale che proietti in estate? La soluzione sono gli abbronzanti Hawaiian Tropic, il brand di solari noto per le sue inebrianti profumazioni e specializzato in texture ultra-sensoriali che sono una fonte di piacere ad ogni applicazione.

Facili da applicare e pratici da usare, questi prodotti donano alla pelle un colorito abbronzato, aiutano a modulare l?intensità dell?abbronzatura senza doversi preoccupare di macchie o strisce sulla pelle e di quello sgradevole effetto arancione e si distinguono per la loro formula, che privilegia ingredienti benefici come l'Aloe Vera, e per le fragranze esotiche, risultando perfetti per chi ama donare al proprio aspetto un colorito luminoso in vista della stagione estiva.

Inoltre, tutti i prodotti Hawaiian Tropic sono dermatologicamente testati, raccomandati dalla Skin Cancer Foundation e certificati come Cruelty Free (ovvero non sono testati sugli animali e non venduti in store che richiedono test sugli animali per la vendita) da PETA, la più grande organizzazione al mondo che si batte per i diritti degli animali, all'interno del suo programma Beauty Without Bunnies.

Ricorda che per utilizzare al meglio gli autoabbronzanti è bene applicarli sulla pelle perfettamente pulita ed esfoliata. Inoltre, è importante sapere che gli abbronzanti, solitamente, sono privi di protezione solare: di conseguenza, se ti esponi alla luce del sole è necessario applicare anche un prodotto con SPF adeguato.

Hawaiian Tropic Self Tanning Foam

Una schiuma autoabbronzante che coccola la pelle donandole un tocco dorato, un'elegante abbronzatura da spiaggia hawaiana. Questa mousse si distingue per una formula no- transfer, che assicura una lunga durata e zero macchie su pelle e vestiti, a base di Aloe e Vitamina E, che le conferiscono benefici idratanti, antiossidanti e rigeneranti. Inoltre, idrata la pelle coccolandola con la sua texture ultra-leggera e il profumo tropicale, in pieno stile Hawaiian Tropic, donando una sensazione di armonia e benessere.

Adatta ai vegani, è cruelty free e dermatologicamente testata ed è la risposta alla ricerca del brand di una bellezza consapevole e rispettosa della pelle e dell?ambiente.

La mousse autoabbronzante di Hawaiian Tropic è disponibile nelle tonalità Light/Medium, per i coloriti più chiari, e nella versione Dark, per le pelli più scure.

Scoprila in vendita su Amazon.it

Hawaiian Tropic Self Tanning Foam 1h Express

Hawaiian Tropic Self Tanning 1h Express Foam è l'autoabbronzante in formato mousse ottimale per un'abbronzatura express senza compromessi. Questo prodotto, infatti, dona un?abbronzatura naturale in 1 ora offrendo allo stesso tempo idratazione e nutrizione per la pelle, ha una facile applicazione, un?asciugatura rapida e non lascia macchie.

Inoltre, si caratterizza per l'inconfondibile aroma tropicale Hawaiian Tropic e la formulazione ultra leggera, arricchita con Aloe e Vitamina E, ed è un prodotto dermatologicamente testato e cruelty free.

Scoprila in vendita su Amazon.it

Hawaiian Tropic Gradual Everyday Self Tanning Milk

Hawaiian Tropic Gradual Everyday Self Tanning Milk è l'autoabbronzante in formato lozione ottimale per un uso quotidiano, che dona un?abbronzatura naturale in modo graduale, offrendo 24h di idratazione e nutrizione per la pelle.

Dall'inconfondibile aroma tropicale Hawaiian Tropic, questa lozione si applica facilmente, si asciuga velocemente e dona una lucentezza impeccabile senza lasciare macchie.

Scoprila in vendita su Amazon.it

Hawaiian Tropic Tropical Tanning Oil

Hawaiian Tropic Tropical Tanning Oil è un abbronzante in olio che idrata la pelle facilitando un?abbronzatura profonda e dorata.

Ipoallergenico e privo di protezione solare, quest?olio si caratterizza per la fragranza tropicale ai sapori esotici del cocco e per il potere idratante che lascia la pelle morbida e scintillante per tutto il giorno.

Scoprilo in vendita su Amazon.it



Vuoi ricevere i tuoi ordini nel minor tempo possibile? Iscriviti ad Amazon Prime, i primi 30 giorni sono gratuiti!