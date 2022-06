Le migliori soluzioni “green” dell’estate 2022

L?estate è il momento perfetto per staccare la spina e dedicare ancora più tempo a ciò che ci fa stare bene ma la buona abitudine di prenderci cura dell?ambiente in cui viviamo non può certo restare a casa!

Per vivere questa magica stagione in un?ottica sempre più eco-friendly basta lasciarsi ispirare da Amazon.it e dai consigli dell?astrologa Ginny Chiara Viola, raccolti in una guida completa e divertente per trasformare le vacanze in un?esperienza unica e indimenticabile!

?Nel segno dell?Estate? è Il look book dell?Estate 2022 che passa in rassegna i 12 segni zodiacali, offrendo consigli per vivere una vacanza super allineata non solo con i pianeti ma, soprattutto, con la propria personalità. Dall?esperienza di viaggio ideale, come ad esempio l?Italia coast-to-coast per i curiosi Gemelli o la fuga d?amore in barca a vela per i romanticoni del Cancro, ai suggerimenti di shopping per preparare la valigia perfetta, passando per il prodotto must-have da portare sempre con sé, "Nel segno dell?Estate" racconta, con tanti utili suggerimenti e un pizzico di sana ironia, come sarà la stagione estiva degli Italiani.

E tra i must-have dell?Estate 2022 suggeriti dalle stelle troviamo soluzioni per la mobilità elettrica, cosmetici biologici per la cura del corpo e della pelle e prodotti di uso quotidiano biodegradabili e naturali.

Proprio loro saranno i nostri fedeli compagni di viaggio perché star bene significa anche compiere le scelte giuste ogni giorno e, arricchendo la nostra valigia delle vacanze con le proposte della vetrina Climate Pledge Friendly di Amazon.it, potremo garantire anche al nostro Pianeta un?estate davvero indimenticabile!

Ecco quindi la lista degli oggetti da portare in viaggio per un?estate all?insegna del benessere e della cura dell?ambiente:

Power bank solare portatile

Braver, bici elettrica unisex di Fratelli Schiano

Monopattino elettrico con pneumatici e manubri larghi

Foamie Travel Buddy, contenitore portasapone da viaggio sostenibile

Salviettine rinfrescanti biodegradabili all'aloe

Tazza da viaggio per caffè

Cannucce multicolore in bambù 100% biodegradabili

Mix di insaporitori alla frutta per incentivare il consumo di acqua

Olio di Argan Puro 100% Biologico

Set di igiene in bambù

Tè Matcha Reserve 100% biologico

Salviette in microspugna di bambù riutilizzabili

Confezione mista di 3 saponette per mani e corpo

Set da 5 matite piantabili

Set di 8 sacchetti per alimenti in cera d'api lavabili e riutilizzabili

