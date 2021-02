Furminator, la spazzola migliore per tutti gli animali domestici

La perdita del pelo è un avvenimento fisiologico negli animali, che non si può evitare, ma grazie a Furminator, si può contenere. Scopri come!

Avere un animale domestico è sicuramente fonte di gioia e amore, ma quanti di voi si sono ritrovati a rincorrere per tutta casa palle di pelo che vanno inevitabilmente a finire poi su mobili e coperte? Per fortuna c’è una soluzione: Furminator è una spazzola di nuova generazione che riduce la perdita di pelo del 90% e che va incontro alle esigenze di tutte i proprietari di animali.

Questa spazzola è uno strumento utile alla rimozione del sottopelo e del pelo morto di cani, gatti e altri animali, ed è uno strumento professionale. È bene ricordare, però, che deve essere utilizzata esclusivamente sui manti che necessitano questo trattamento: esistono, infatti, delle razze di cani che sono naturalmente prive di sottopelo, come quelle dal pelo riccio (barboncino, lagotto, bichon, ecc…) o quelle dal manto liscio unico (maltesi, york shire, shih-tzu, ecc…).

La spazzola Furminator, elimina il sottopelo e i peli morti in modo semplice e sicuro, senza danneggiare il mantello del tuo animale: è dotata di un praticissimo manico ergonomico, che si adatta al meglio alla forma della mano, e i denti della spazzola sono stretti e con la punta arrotondata, per risultati ottimali ed indolori. La spazzola Furminator presenta, inoltre, il pulsante FURejector per l’espulsione dei peli raccolti all’interno del pettine, utilissimo per pulire la spazzola con estrema facilità.

Puoi usare questa spazzola 1 o 2 volte a settimana, da 10 a 20 minuti alla volta, sempre sul pelo asciutto. La spazzolata deve essere effettuata sempre seguendo il verso del manto, e mai contro pelo, partendo dalla testa per poi proseguire fino alla coda; è importante porre attenzione soprattutto nei punti delicati, come le orecchie.

Spazzolare il cane è importante non solo per districare i nodi e rimuovere i peli morti, la sporcizia e altri eventuali corpi estranei, ma anche per distribuire il grasso presente normalmente sotto cute e stimolare la pelle del cane, che così secerne gli oli naturali che servono per proteggerla, rendendo il pelo lucido e sano.

In breve i vantaggi di usare la spazzola Furminator sono:

Diminuisce la perdita del pelo fino al 90%: un grande aiuto per far sì che la casa, il pavimento, gli abiti e l’auto siano liberi dai peli.

Evita la formazione di grovigli e nodi e aiuta a favorire il processo di rinnovamento del pelo, rendendolo lucido, sano e pulito.

È semplice da utilizzare ed è realizzata con materiali di alta qualità.

La dentatura in acciaio inossidabile rimuove con delicatezza il sottopelo in eccesso e i peli morti, penetrando in profondità nel manto del vostro animale, ma senza danneggiarlo o provare dolore.

La spazzola Furminator viene incontro alle esigenze di tutti i nostri amici a quattro zampe; esistono infatti tantissimi modelli diversi, che si differenziano in base alla specie dell’animale, alla taglia e al tipo di pelo. Infatti, non è solo il cane ad aver bisogno di essere spazzolato; potrai quindi scegliere tra la spazzola per cani, per gatti o per piccoli animali, come furetti e conigli. Per ogni modello di spazzola a pelo lungo o corto per cani e gatti, sono disponibili diverse taglie, che variano in base al peso dell’animale e quindi alla larghezza del pettine. Inoltre, in base alla lunghezza del pelo dell’animale, comprese con la spazzola troverai delle indicazioni molto utili per il suo utilizzo.

Ecco tutti i modelli di spazzola Furminator in vendita su Amazon.it:

Spazzola Furminator per cani

Taglia toy

Pelo corto - per cani di taglia toy (fino a 4.5 kg di peso) a pelo corto

Pelo lungo - per cani di taglia toy (fino a 4.5 kg di peso) con pelo lungo

Taglia S

Pelo corto - per cani di piccola taglia (max 9 kg) a pelo corto

Pelo lungo - per cani di piccola taglia (max 9 kg) a pelo lungo

Taglia M

Pelo corto - per cani di taglia media (10 – 23 kg di peso) a pelo corto

Pelo lungo - per cani di taglia media (10 – 23 kg di peso) con pelo lungo

Taglia L

Pelo corto - per cani di taglia grande (23 – 40 kg) con pelo corto

Pelo lungo - per cani di taglia grande (23 – 40 kg) con pelo lungo

Spazzola Furminator per gatti

Taglia S

Pelo corto - per gatti piccoli a pelo corto

Pelo lungo - per gatti piccoli a pelo lungo

Taglia M/L

Pelo lungo - per gatti medi e grandi a pelo lungo

Spazzola Furminator per piccoli animali

Per conigli, porcellini d'India, gerbilli e furetti

