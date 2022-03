I consigli per la più avanzata ed efficace igiene orale

La pandemia ha avuto un forte impatto sul cambiamento delle abitudini relative alla prevenzione e alla cura dentale, registrando anche una generale riduzione di visite odontoiatriche e di accesso alle cure. È quindi indispensabile una maggiore sensibilità e partecipazione da parte delle persone e dei giovani in particolare, nell?adottare, oggi più che mai, una igiene orale domiciliare semplice, metodica e continuativa, adottando accorgimenti essenziali.

Con il lancio dello spazzolino con protezione antibatterica, Tau Marin intende promuovere una igiene orale sicura che parte proprio dall?igiene degli accessori essenziali: la nuova tecnologia a base di ioni di argento infatti inibisce la crescita di diversi batteri fino al 99,9% su manico e testina dello spazzolino che viene maneggiato più volte al giorno, garantendo così una sicurezza che riguarda in primis la salute della persona oltre alla sicurezza della bocca.

L?inclinazione scalare dello spazzolino Tau Marin conferisce alla testina la capacità di raggiungere agevolmente ogni angolo della bocca per rimuovere anche i residui più nascosti, garantendo anche una spazzolatura ottimale di tutta l?arcata dentale, mentre la nuova tecnologia antibatterica inibisce la crescita di diversi batteri fino al 99,9%*, lasciando zero residui in bocca.

La nuova tecnologia antibatterica di questo spazzolino da denti, infatti, sfrutta le proprietà dell?argento, utilizzato anche in medicina per oltre 2000 anni per le sue proprietà antimicrobiche, ma scientificamente riconosciuto solo negli anni Settanta per la sua azione antibatterica poiché agisce, in funzione alla concentrazione con cui viene utilizzato, sul metabolismo dei batteri, impedendo loro di nutrirsi e quindi di sopravvivere e riprodursi in colonie. Gli ioni d?argento presenti nel nuovo spazzolino Tau Marin con protezione antibatterica, quindi, si legano alla parete cellulare dei batteri impedendo ai batteri stessi di produrre energia e riprodursi.

In questo modo è possibile anche controllare la formazione e il deposito della placca batterica, un accumulo di cellule microbiche che aderisce tenacemente alla superficie dei denti e che rappresenta la causa diretta di carie, gengiviti e parodontopatie.

Di conseguenza, l?utilizzo abituale dello spazzolino con protezione antibatterica Tau Marin fornisce una pulizia igienicamente perfetta, un aiuto nella prevenzione delle più importanti affezioni di denti e gengive, una protezione costante H24, grazie alla speciale tecnologia a base di ioni di argento e la garanzia di utilizzo di uno strumento più igienico per preservare la salute di tutto il cavo orale e la salute della persona, che include denti, smalto e gengive.

Come prendersi cura dei denti in modo sicuro ed efficace

La missione di Tau Marin è essere al fianco delle persone nel mettere in atto il migliore comportamento per mantenere una bocca più sana con gli strumenti corretti, associati alle buone regole quotidiane. Un percorso di educazione svolto assieme al farmacista nel suo ruolo di professionista a cui rivolgersi, nella guida all?acquisto di prodotti essenziali alla migliore oral care.

Vediamo quindi i consigli di Tau Marin per prendersi cura dei denti in modo sicuro ed efficace:

A ciascuno il suo spazzolino

Ogni bocca ha la sua conformazione: un?arcata dentale lineare richiede una testina regolare, come lo Scalare 33 per uno spazzolamento uniforme, mentre una dentatura irregolare richiede una testina più piccola che agevoli la pulizia degli angoli più nascosti e difficili da raggiungere, come il Professional 27. Così come chi ha un apparecchio odontoiatrico, gengive sensibili o tendenza all? ingiallimento potrà scegliere un modello specifico per fronteggiare queste necessità.

Come manovrare lo spazzolino

Ogni dispositivo Tau Marin è munito di testina con setole arrotondate in tynex ad elasticità differenziata, che consentono di rimuovere la presenza di placca e di massaggiare altresì le gengive per una pulizia efficace e senza traumi. L?uso corretto consiste nel mantenere inclinato a 45 gradi lo spazzolino rispetto alla superficie di denti e gengive e spazzolare per due minuti portandolo dall'alto verso il basso superiormente e al contrario inferiormente (dalla gengiva verso il dente). Usare il filo interdentale almeno la sera, è il metodo più pratico e veloce che in pochi attimi libera la bocca dai residui, scongiurando la proliferazione batterica durante il riposo notturno.

Due, meglio tre volte al giorno

Mattina e sera sono gli appuntamenti fondamentali per lavarsi i denti. Meglio organizzarsi anche per il terzo intervento dopo il pasto di mezzogiorno. È comunque consigliabile aspettare circa 30 minuti prima di spazzolarsi i denti, per lasciare che la saliva disattivi l?acido apportato dal cibo con possibili effetti di erosione sullo smalto dei denti. La saliva è un vero toccasana anche per la salute dei denti, sui quali deposita una pellicola protettiva che lascia passare solo le sostanze buone come i minerali, contribuendo alla salute dello smalto dentale tramite l?apporto costante di calcio e fluoro.

Il dentifricio giusto

La scelta del dentifricio giusto per noi è abbastanza semplice: si parte sempre dalla propria condizione, constatando le problematiche che ognuno riscontra con maggiore frequenza. Si propenderà per un gel dall?azione delicata e rinfrescante per una dentatura sana ma sensibile, o una pasta dentifricia più specifica contro carie, placca e tartaro, se si è maggiormente predisposti alla loro formazione. Prenderne uno qualunque è davvero una leggerezza perché il dentifricio, oltre a purificare, donare freschezza e combattere i batteri presenti nel cavo orale, in base alla sua formulazione, se contiene fluoro previene le carie, mentre con la presenza in formula di perossido di calcio, previene il tartaro.

Cibi amici dei denti

Per una cura ottimale della salute della nostra bocca è bene consumare regolarmente latticini e yogurt che, oltre a essere ricco di calcio, contiene i fermanti lattici, capaci di contrastare efficacemente i batteri responsabili della formazione di carie. Spinaci, verdure a foglia verde e mandorle sono molto ricchi di minerali, che preservano la salute dello smalto. Via libera anche ai cibi ricchi di fibre, che stimolano la produzione di saliva e la sua funzione di pulizia di acidi, enzimi e batteri che attaccano i denti.

Attenzione invece a dolci e bevande zuccherate: i batteri della carie ne sono incredibilmente ghiotti e se ne nutrono per produrre l?acido lattico che intacca lo smalto dentale!

