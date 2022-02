Sprout la matita che si pianta, l'idea regalo per San Valentino

Rispettare l’ambiente e avere una vita plastic free è importante, per avere uno stile di vita green basta poco ed è possibile farlo anche a San Valentino scegliendo i giusti regali di uso quotidiano. Quali? Le matite riciclabili Sprout.

Una volta utilizzata e diventata troppo corta per scrivere o colorare, Sprout può essere piantata e riciclata. Sostenibile e biodegradabile al 100%, è una valida alternativa rispetto ai classici doni.

Matite San Valentino

San Valentino è la festa degli innamorati per eccellenza e se volete dedicare un pensiero alla vostra dolce metà, rispettando l'ambiente, potete scegliere queste matite. L'edizione speciale pensata per il 14 febbraio contiene 5 lapis da disegno in grafite, su ognuna c'è una dolce frase d’amore che vi farà sorridere e vi regalerà momenti di felicità. Le matite e la confezione sono certificate PEFC o FSC, questo vuol dire che per ogni albero che viene estratto, ne viene piantato un altro.

Matite con mina grigia

Le matite Sprout realizzate in legno proveniente da produzioni sostenibili, grafite e argilla, non contengono plastica, piombo e altre sostanze chimiche o tossiche. La capsula posizionata in punta che si dissolve nella terra, ha al suo interno semi di alta qualità, almeno 4 e tutti no OGM. Quest’edizione speciale contiene 5 matite in grafite con incise frasi motivazionali, citazioni, modi di dire, proverbi che sicuramente faranno sorridere la persona a cui le regalerete.

Matite colorate

L'idea regalo perfetta per gli appassionati di disegno è il set formato da 6 matite colorate e 2 da disegno in grafite. Questa tipologia mette a disposizione nella capsula semi di erbe aromatiche, piante e fiori tra cui scegliere come salvia, timo, garofano, coriandolo, margherita, basilico, chia e nontiscordardimé. La marcia in più? Potete personalizzare con logo o messaggi a scelta le matite. Per sapere quale pianta diventerà, ogni matita indica che tipo di seme contiene. La persona a cui la regalerete deve solo scrivere, disegnare, fare schizzi, colorare finché la matita sarà troppo corta per continuare ad usarla, poi basta semplicemente piantarla e guardarla fiorire.

Matita Eyeliner

Se la vostra dolce metà ama il make-up e volete farla contenta, la matita eyeliner è la scelta giusta per questo San Valentino. La punta è molto morbida ed ha una scorrevolezza liscia e setosa, che regala una texture intensa e ricca di colore. Resistente e a lunga durata è a prova di pioggia, calore, umidità e lacrimazioni. La matita non è testata sugli animali ed è senza microplastiche, inoltre utilizza una formula anallergica e vegana, infine, il tappo in bioplastica riciclabile è realizzato in canna da zucchero. Disponibile in nero o marrone, non resta che creare il look preferito e piantare i semi una volta terminata la matita.

Matita per sopracciglia

Per completare il look e fare un regalo completo per San Valentino, è possibile abbinare alla matita occhi quella per sopracciglia. Ecologica al 100%, non tossica e biodegradabile, è realizzata con materiali sostenibili che utilizzano tecniche di produzione completamente green. La punta di kohl è facile da applicare, con una scorrevolezza liscia e setosa e una texture intensa, ricca di colore. Disponibile in marrone, darà un tocco di luce ad ogni make-up.

