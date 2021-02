SteamOne presenta i nuovi stiratori a vapore portatili

L'azienda francese ha presentato due nuovi stiratori verticali della Serie DTC per eliminare le pieghe in modo semplice e senza fatica.

Ogni volta che dobbiamo uscire di casa o andare in ufficio, immancabilmente veniamo assaliti dai dubbi su cosa indossare, soprattutto quando abbiamo impegni di lavoro o occasioni importanti e avere un aspetto ordinato è fondamentale. SteamOne è l'aiuto che stiamo cercando per avere un guardaroba impeccabile in poco tempo, inoltre, per rispondere ad ogni esigenza ha ampliato la gamma dei propri stiratori a vapore portatili con la Serie DTC.

L'azienda francese specializzata nel settore della stiratura ha presentato due modelli compatti, il DTC75 e il DTC120, che permettono di eliminare ogni piega dai capi d'abbigliamento direttamente sulla gruccia, senza l’uso dell’asse da stiro.

Entrambi i dispositivi hanno un design, minimale, compatto e ergonomico, con un'impugnatura comoda e stabile per un uso senza sforzo. Per quanto riguarda la potenza e la capienza del serbatoio integrato nel manico ci sono delle differenze:

modello DTC75B : la caldaia ha una potenza di 1600 W e il contenitore una capacità di 75 ml;

: la caldaia ha una potenza di 1600 W e il contenitore una capacità di 75 ml; modello DTC120B: può arrivare fino a 1800 W e ha un ampio serbatoio da 120 ml.

Lo stiratore si scalda in pochi secondi e quando è pronto una luce verde indica che la piastra in acciaio inossidabile può essere messa a contatto con i tessuti. Regolare la fuoriuscita del vapore è semplice e veloce, basta premere un grilletto presente sul manico così da preservare le fibre e la bellezza dei capi.

Il cavo di alimentazione lungo 2 metri, permette di utilizzare gli stiratori e di spostarsi facilmente all'interno della stanza. Inoltre, entrambi i dispositivi hanno la certificazione anti-Covid19 perché sono in grado di sconfiggere il 99,99 % dei batteri e delle particelle virali.