In esclusiva su Amazon arriva lo store dedicato alla Rafa Nadal Academy by Movistar

Ottime notizie per gli appassionati di sport, e in particolare gli amanti del tennis: a partire da oggi, infatti, è disponibile per tutti i clienti Amazon.it lo store dedicato alla Rafa Nadal Academy by Movistar, uno dei centri sportivi più famosi al mondo.

I clienti potranno quindi accedere ad un’ampia selezione di articoli firmati Rafa Nadal Academy by Movistar con sconti fino al 15% su molti prodotti, come l’edizione speciale delle mascherine per il viso firmate dal tennista professionista spagnolo ed esperienze uniche da godere presso le strutture dell’Accademia, tra cui corsi per adulti e bambini, campi estivi e weekend.

A seguito dell'apertura nel 2016, la Rafa Nadal Academy è diventata in poco tempo uno dei centri sportivi più importanti del mondo. Situata nella città natale di Rafa Nadal, Manacor, a Maiorca, l'Accademia dispone di strutture e infrastrutture all'avanguardia adattate ai tempi che cambiano, e il suo prestigio è dovuto, tra le altre cose, ad una metodologia ben sviluppata, progettata dal team tecnico che ha portato Rafa Nadal ai vertici del circuito professionale. Guidato da Toni Nadal in persona, infatti, il team di allenatori dell'Accademia è in grado di massimizzare i punti di forza di ogni giocatore e ottenere il meglio da ciascuno, sia in campo che fuori.

Oltre che su Amazon.it, infine, lo store dedicato alla Rafa Nadal Academy by Movistar è disponibile anche su Amazon.es, Amazon.fr e Amazon.de.



Clicca qui per accedere allo store Amazon della Rafa Nadal Academy by Movistar