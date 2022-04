Stufa da esterno per rimanere al caldo in giardino o terrazzo

Dopo il lungo inverno, si ha voglia di trascorrere una serata in terrazzo o in giardino e cogliere l’occasione per organizzare una cena tra amici. Anche se possiamo lasciarci alle spalle il freddo dei mesi scorsi, questo non vuol dire che le temperature sono miti soprattutto di sera.

Per non rinunciare ad una piacevole giornata all’aperto, possiamo attrezzarci con una stufa da esterno. Questa è ideale nella zona esterna perché riesce a creare un ambiente caldo anche nel caso in cui l'area è particolarmente esposta al freddo e alle intemperie.

Utilizzata per riscaldare un gazebo o un terrazzo munito di tende, questo tipo di lampade vanno bene sia nei luoghi di piccole dimensioni sia nei giardini più grandi, l’importante è sistemarli abbastanza vicino al tavolo in modo tale che i commensali possano godere del calore senza farlo disperdere.

In commercio ci sono differenti tipologie:

Stufe a gas : vengono alimentate a GPL, bioetanolo, butano e propano, anche se è più efficiente rispetto a quella elettrica ha bisogno di una maggiore manutenzione

: vengono alimentate a GPL, bioetanolo, butano e propano, anche se è più efficiente rispetto a quella elettrica ha bisogno di una maggiore manutenzione Stufe a pellet : questo materiale ottenuto dagli scarti di lavorazione o ricavato dal legno vergine, ha un costo maggiore e una manutenzione più impegnativa, ma nello stesso tempo ha una resa migliore

: questo materiale ottenuto dagli scarti di lavorazione o ricavato dal legno vergine, ha un costo maggiore e una manutenzione più impegnativa, ma nello stesso tempo ha una resa migliore Stufe a legna : alimentate dal materiale naturale, sono dei veri e propri oggetti d’arredamento, il costo in questo caso ricade soprattutto sul combustibile

: alimentate dal materiale naturale, sono dei veri e propri oggetti d’arredamento, il costo in questo caso ricade soprattutto sul combustibile Stufe elettriche : sono le più diffuse perché sono semplici da utilizzare, infatti vengono alimentate a corrente e hanno una manutenzione bassa

: sono le più diffuse perché sono semplici da utilizzare, infatti vengono alimentate a corrente e hanno una manutenzione bassa Stufe a infrarossi: hanno una superficie radiante attraverso la quale riscaldano gli ambienti con l’irraggiamento

Tra le soluzioni più apprezzate c’è la stufa a infrarossi Navaris che riesce a scaldare efficacemente l’esterno grazie alla potenza fino a 2000 watt. Ideale per terrazzi, giardini o porticati è sicura e facile da spostare e trasportare e nello stesso tempo ha una potenza regolabile.

Possiamo scegliere liberamente la temperatura in base a tre programmi: 650W, 1350W o 2000W così da decidere in autonomia in base alla al clima esterno e allo spazio da riscaldare.

Il modello estremamente versatile può essere utilizzato a parete o a terra utilizzando l'apposita staffa regolabile in altezza che va da un minimo di 177 a un massimo di 210 cm. Per diffondere nel modo corretto il calore, la lampada ha anche un angolo di inclinazione fino a 45°.

Adatta anche se ci sono bambini, la parte riscaldata è coperta da una griglia per evitare il contatto diretto con la zona calda.