Supporto bici: come coltivare la propria passione senza occupare spazio

Andare in bici è un modo per rimanere in forma e gli appassionati delle due ruote non possono fare a meno di spostarsi in bicicletta anche per andare a lavoro.

Quando si torna a casa però, non sempre si ha il garage o lo spazio necessario per sistemarla in casa. Per avere una soluzione semplice ed efficace il portabici da parete con rivestimento protettivo è resistente.

Il supporto facile da montare è adatto a tutti i modelli standard e può supportare fino a 20 kg.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Grazie alle viti incluse in pochi secondi potrete montare la bici e avere in casa tutto lo spazio che vi serve!