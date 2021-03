Tapis roulant pieghevole perfetto per chi ha poco spazio in casa

Il tapis roulant pieghevole è la soluzione pratica per rimanere in forma anche se si ha poco spazio in casa

Con l’arrivo della primavera si ha voglia di rimettersi in forma e perdere quei chili di troppo accumulati durante l’inverno. Con le palestre chiuse e con la necessità di rimanere in casa, riuscire ad allenarsi sembra impossibile. Molti infatti, non hanno lo spazio sufficiente per creare un angolo fitness direttamente in casa, ma con gli attrezzi giusti, diventa tutto più semplice. Gli amanti della corsa, possono acquistare il pratico tapis roulant pieghevole e potersi allenare in ogni momento.

Il tapis roulant estremamente silenzioso, può essere utilizzato in ogni momento della giornata perché non supera i 60 decibel. Il design con sistema antiscivolo e di assorbimento degli urti a 4 strati fornisce un'ammortizzazione efficace per la schiena, le articolazioni e i muscoli durante l'allenamento per rendere la corsa più confortevole. In base alle diverse esigenze, la velocità di corsa può essere regolata per darvi una vera esperienza di corsa. Dotato di due modalità potete scegliere tra quella:

a piedi con una velocità di 1-4 km/h

corsa la velocità è compresa tra 4 e 8 km/h

Lo schermo mostra chiaramente tempo, velocità, distanza, calorie per avere sotto controllo i progressi dell’allenamento e tenerne traccia. Sicuro e pratico ha ampie cinture laterali da gara offrono spazio sufficiente per un'esperienza confortevole a casa o in ufficio.

Il tapis roulant è adatto per i piccoli spazi, facile da riporre e spostare, la dimensione piegata è solo di 130x61x18 cm e le due ruote di trasporto permettono si spostarlo senza problemi sotto la scrivania, il divano o il letto.