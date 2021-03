Tapis roulant per mantenersi in forma con poco spazio in casa

Per mantenersi in forma anche se si ha poco spazio in casa il tapis roulant mini è la soluzione ideale

Gli impegni di lavoro costringono a trascorrere tutta la giornata dietro la scrivania o in casa, questo però non vuol dire tralasciare la forma fisica e il proprio benessere. Con il tapis roulant mini è possibile rimanere in forma in ogni momento della giornata, senza uscire di casa.

Pensato per le case di piccole dimensioni questo modello è ultrasottile e facile da conservare una volta terminato l’utilizzo. Inoltre, il motore e la cintura silenziosa consentono di allenarsi senza disturbare gli altri componenti della famiglia o i colleghi.

Il modello permette di regolare la velocità tramite telecomando in base alle proprie condizioni fisiche e alle proprie esigenze di allenamento avendo sempre sotto controllo le calorie consumate, il numero di passi effettuati, il tempo e la distanza percorsa.

Dotato di altoparlanti Bluetooth integrati, si collega a qualsiasi dispositivo in pochi secondi e perdere peso ascoltando la musica preferita sarà semplice e divertente.

Sicuro anche se in casa ci sono bambini, è dotato della funzione di blocco bambini che verrà attivata automaticamente dopo l’avvio e il tapis roulant può essere sbloccato solo dal telecomando premendo a lungo il pulsante di velocità. Inoltre, è stato pre-lubrificato e ogni volta che il chilometraggio cumulativo raggiunge i 100 km, lo schermo visualizzerà un display di rifornimento in rosso, per avvisare di oliarlo, così da allenarsi in totale sicurezza.