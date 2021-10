Il tappeto perfetto per una casa moderna e colorata

Il tappeto non solo aggiunge un certo stile alla stanza, ma riesce a regalare anche calore e comfort ideale durante la stagione più fredda.

Questo elemento d’arredo dovrebbe essere presente in ogni casa per dare un tocco in più all'ambiente. Estremamente versatile, in commercio ci sono quelli in cotone, a pelo lungo o corto, ma ciò che dobbiamo considerare prima di acquistarlo sono le dimensioni e la camera in cui vogliamo posizionarlo.

Ogni stanza, infatti ha il suo tappeto:

Camera da letto : grande e accogliente, il tappeto deve essere più ampio del letto, perché deve essere posizionato sotto di esso per far si che sporga ai lati. In alternativa possiamo anche posizionare due piccoli tappeti ai lati del letto, da inserire in parte sotto alla struttura per evitare di scivolare.

: grande e accogliente, il tappeto deve essere più ampio del letto, perché deve essere posizionato sotto di esso per far si che sporga ai lati. In alternativa possiamo anche posizionare due piccoli tappeti ai lati del letto, da inserire in parte sotto alla struttura per evitare di scivolare. Sala da pranzo : anche in questa camera il tappeto deve essere abbastanza grande così da non scivolare ogni volta che si sposta la sedia e risultare scomodo. Il tappeto deve essere almeno 70 cm più largo e più lungo del tavolo, inoltre, se quest'ultimo è estendibile, bisogna calcolare la lunghezza del mobile aperto

: anche in questa camera il tappeto deve essere abbastanza grande così da non scivolare ogni volta che si sposta la sedia e risultare scomodo. Il tappeto deve essere almeno 70 cm più largo e più lungo del tavolo, inoltre, se quest'ultimo è estendibile, bisogna calcolare la lunghezza del mobile aperto Corridoio : il tappeto può essere un ottimo elemento d’arredo per il corridoio e creare un ambiente più accogliente. In questo caso tra la parete e il tappeto bisogna lasciare 15–20 cm di distanza, l’importante è assicurarsi che le porte si aprano senza problemi

: il tappeto può essere un ottimo elemento d’arredo per il corridoio e creare un ambiente più accogliente. In questo caso tra la parete e il tappeto bisogna lasciare 15–20 cm di distanza, l’importante è assicurarsi che le porte si aprano senza problemi Soggiorno: in questa camera il divano solitamente è il punto di riferimento per scegliere il formato o la larghezza del tappeto, di solito il tappeto deve essere di qualche centimetro più largo del divano, per farlo scivolare sotto di esso

Il soggiorno è la stanza più difficile da arredare e ha bisogno di elementi grintosi per darle carattere. Se siamo alla ricerca di un tappeto che racchiuda tutte queste caratteristiche possiamo optare per quello di Paco Home.

Il modello patchwork è super colorato, perfetto per dare un tocco in più al soggiorno e a qualsiasi camera della casa. Il tappeto, infatti, è disponibile in differenti misure ideali per arricchire la camera da letto, rendere più allegra quella dei bambini o illuminare il corridoio.

Il design classico a pelo corto è facile da maneggiare, ma soprattutto donerà una piacevole sensazione di comfort quando camminiamo sulla sua superficie o quando i piccoli iniziano a gattonare. Il

tappeto è totalmente sicuro perché realizzato con sostanze atossiche e non nocive.

Oltre ad essere bello, questo modello è facile da pulire e richiede poca manutenzione! Il pelo corto può essere pulito con l’aspirapolvere, mentre le macchie vengono rimosse utilizzando semplicemente prodotti naturali come l’aceto.