La tastiera musicale RockJam per principianti e professionisti

La tastiera musicale della RockJam è perfetta per i principianti che vogliono imparare a suonare e per i professionisti che non vedono l’ora di esibirsi

La musica scandisce le giornate e in molti casi diventa una vera e propria passione che spinge a imparare a suonare uno strumento musicale. Il mese di settembre è il periodo migliore per rimboccarsi le maniche e imparare a suonare. Se la chitarra vi sembra troppo impegnativa e la batteria troppo ingombrante, allora una soluzione è la tastiera!

Utilizzata dai principianti o dai bambini che vogliono approcciarsi al mondo della musica, ma anche dai professionisti durante le loro esibizioni, è facile da portare sempre con sé e permette di esercitarsi in ogni luogo.

Tra i modelli adatti a chi muove i primi passi nel mondo della musica, ma anche a chi è già esperto, c’è la tastiera RockJam.

Questo strumento portatile può essere alimentato con corrente elettrica o batteria e riesce a riprodurre la musica in movimento assicurando la qualità del suono.

Suonando la tastiera avrete la sensazione di stare dietro un pianoforte grazie ai 54 tasti a grandezza standard.

Per facilitare l’apprendimento, all’interno della confezione ci sono adesivi con le note del pianoforte facili da applicare e memorizzare in poco tempo i tasti. Perfetta per i principianti, il display LCD interattivo indica quali tasti e accordi dovrebbero essere suonati.

Ricca di funzioni, con questa tastiera avrete a disposizione:

100 ritmi per suoni nuovi

100 toni per effetti sempre differenti

8 canzoni demo pre-installate

Funzione di registrazione

Riproduzione di 41 note

Funzione Sustain che permette di prolungare il suono della nota

Funzione vibrato consente di aggiungere l’effetto alle note

Con tutte queste funzioni non vedrete l’ora di esercitarvi e per farlo senza disturbare i vicini, potrete sfruttare l’ingresso per le cuffie. Una volta pronti potrete fa ascoltare i vostri progressi al vostro pubblico grazie ai due altoparlanti da 3 watt.

La

tastiera ha incluso un supporto per spartiti, tablet o telefono per leggere la musica mentre suonate. Inoltre, imparare a suonare o esercitarvi sarà ancora più semplice con tutti i contenuti esclusivi dell’app Simply Piano, compatibile con IOS e Android, che oltre ad aiutarvi con le vostre canzoni preferite, vi insegnerà i fondamenti del pianoforte