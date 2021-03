Festa del papà: il tavolo da lavoro per gli appassionati del fai da te

Con la festa del papà ormai alle porte, riuscire a trovare un regalo che possa farlo contento e stupirlo è sempre più difficile. Il 19 marzo è l’occasione per fargli un pensiero che possa emozionarlo e che ci permette di trascorrere del tempo in sua compagnia. Se ancora non sappiamo cosa comprare, un regalo d’effetto e funzionale è il tavolo da lavoro. Pensato per gli amanti del fai da te, diventa l’occasione giusta per passare del tempo con lui e coltivare il suo hobby preferito.

Il tavolo portatile è ideale per i più esperti, ma anche per chi è alle prime armi, perché permette di creare un angolo dedicato al fai da te in ogni stanza della casa. Facile da montare, bastano pochi secondi ed è pronto per essere utilizzato, quando non serve più basta richiuderlo e grazie alla comoda maniglia integrata può essere conservato limitando al minimo l’ingombro.

Leggero ma robusto, con le sue dimensioni 91x55.5x75.5 cm può sopportare pesi fino a 453 kg perché realizzato con materiali di alta qualità, completato da due morsetti da installare sia orizzontalmente che verticalmente, il tavolo può adattarsi a quasi tutti i lavori.