Il tavolo pieghevole per arredare in modo smart il balcone

La primavera è una stagione colorata grazie ai fiori e alla natura che si risveglia. Basta affacciarsi al balcone per vedere il sole che spende e sentirsi rigenerati! Se siamo costretti a rimanere a casa e lavoriamo in smartworking un modo per approfittare delle bellezze del periodo è il tavolo da balcone pieghevole.

Pensato anche per gli spazi di piccole dimensioni, il modello è uno strumento versatile e poco ingombrante.

Realizzato con una struttura in metallo per assicurare la massima stabilità, la superficie 60x40 cm è in rattan resistente e duraturo. Il materiale plastico si adatta bene alle intemperie e nello stesso tempo con pochi gesti è possibile pulirlo per avere un supporto privo di germi o batteri.

Disponibile in diversi colori non bisogna fare altro che scegliere il modello bianco se si preferisce un design contemporaneo, marrone per un risultato classico o nero per chi ama lo stile moderno.

Una volta agganciato alla ringhiera del balcone è possibile regolarlo in tre posizione in modo da poter rispondere ad ogni esigenza, una volta terminato l’utilizzo basta chiuderlo e ripiegarlo su sé stesso e occuperà solo 3 cm, riducendo al minimo l’ingombro.