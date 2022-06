Tende da mare: le migliori alternative all'ombrellone

Le tende da sole sono spesso la soluzione più pratica ed economica per restare in spiaggia tutto il giorno senza temere le ore più calde, il vento forte o gli improvvisi acquazzoni estivi. Ma sono molto utili anche per i pomeriggi al parco, durante le escursioni, i campeggi e le gite fuori porta.

Se userai la tenda al posto dell'ombrellone, la scelta ideale è un modello aperto, leggero, essenziale o, perché no, anche un gazebo. È importantissimo che sia realizzata in tessuto impermeabile, con un filtro di protezione UV, così da proteggere efficacemente dal sole; dovrà essere dotata di ancoraggi controvento ed essere leggera e pratica da trasportare, montare e smontare.

Abbiamo quindi selezionato i migliori modelli di tende da spiaggia che puoi trovare su Amazon.it, adatti ad esigenze diverse e perfetti in tantissime occasioni.

Tenda da mare pop up



Questa tenda da mare è realizzata in poliestere traspirante, un materiale che garantisce l’impermeabilità della tenda, facile da lavare, che scherma perfettamente i raggi solari (protezione UV 50+) e, al contempo, lascia passare l’aria, mantenendo una temperatura ottimale al suo interno. Inoltre, presenta una finestra con zanzariera sul lato posteriore, posizionata in basso in modo da garantire una buona ventilazione all’interno e allo stesso tempo evitare la luce diretta del sole.

Il modello pop-up permette di aprire la tenda istantaneamente con un solo gesto, e gli utenti assicurano anche la semplicità nel richiuderla. Da aperta questa tenda misura 165 x 150 x110 cm e può ospitare comodamente 2-3 persone.

Nella confezione troverai 1 tenda da spiaggia, 1 custodia per il trasporto e 6 picchetti per ancorarla al terreno; al contrario di un ombrellone è leggerissima e facile da trasportare (pesa meno di 1 kg), è poco ingombrante e offre un ampio spazio d’ombra: un piccolo gazebo portatile, compatto, resistente e leggero.

Tenda da spiaggia ultraleggera

Leggerissima e facile da montare, Helios di Outdoorer è una tenda da spiaggia realizzata appositamente per le persone che ricercano un peso ridotto per il trasporto e un ingombro minimo. Perfetta da portare in vacanza, sia come bagaglio a mano in aereo che da utilizzare in spiaggia quotidianamente, grazie all’ingombro e al peso minimo e alla comoda borsa per il trasporto inclusa, la tenda da spiaggia Helios può essere facilmente riposta in qualunque borsa da spiaggia, come anche in qualsiasi zaino da escursione.

Anche se le dimensioni sono modeste (170 x 100 x 100 cm), questa tenda offre un efficace riparo da sole e vento, anche grazie al tessuto con protezione UV 80. Inoltre, la tenda è dotata di 2 pratiche tasche interne per riporre gli oggetti e nella confezione sono inclusi anche quattro picchetti per fissarla a terra.

Pro

Comoda, leggera e compatta

Ideale da trasportare

Offre una protezione efficace da sole , acqua e vento

, acqua e vento Ottima qualità

Contro

L’assenza di finestre limita molto la ventilazione interna

Tenda da spiaggia per 3 persone: la più economica

Dal rapporto qualità prezzo eccellente, questa tenda da spiaggia è ben fatta, comoda da usare e facilissima da montare e smontare. Ideale da usare al mare, ma anche in campeggio, in vacanza e in tantissime altre occasioni, il tessuto è dotato di protezione solare UPF50 + ed è ultraleggero, traspirante e impermeabile

Inoltre, il sistema di fissaggio è semplice ed efficace, anche grazi ai picchetti a vite davvero funzionali, ha uno spazio interno ampio e comodo (dimensioni da aperta 240cm x 143cm x 136cm), finestrelle per la circolazione dell’aria, tasche per le zavorre, taschine portaoggetti e tendine parasole apribili.

Nella confezione sono inclusi una borsa per il trasporto ultraleggera, 3 pali, 10 chiodi per il fissaggio e 4 cordoncini.

Pro

Bella, comoda, ampia, ben rifinita e funzionale

Contro

Non emergono criticità dalle recensioni online

Tenda da spiaggia con pensilina



Questo è un modello molto spazioso, che ricorda più un gazebo da spiaggia che una tenda: con le sue misure (104 x 16 x 12 cm) riesce infatti ad offrire riparo dal vento e dal sole a tre/quattro persone. Apprezzatissima dagli utenti che l’hanno acquistata, è molto comoda da trasportare grazie alla borsa inclusa nella confezione ed è facilissima da montare e smontare. Potrai così avere a disposizione un piccolo rifugio, dove sfuggire alle scottature grazie al telo dotato di fattore di protezione UV 50.

Inoltre, grazie alle 3 finestre presenti ha una buona ventilazione, mentre il tappetino anteriore è dotato di una chiusura con velcro che consente di chiudere la tenda, permettendoti di avere la giusta privacy in qualunque momento.

Leggera da trasportare, poco ingombrante e resistente al vento, in caso di raffiche molto forti puoi aggiungere all’interno delle 5 tasche apposite delle zavorre (come sassi o sabbia) per una sicurezza ulteriore, mentre le tasche a scomparsa ti permettono di tenere al riparo piccoli oggetti come cellulari e chiavi.

Nella confezione, oltre alla tenda, alla borsa per il trasporto e al manuale d’uso, troverai anche 8 paletti in acciaio e 4 corde per utilizzare la tenda anche su campi di erba e in terra battuta.

Pro

Spaziosa, protegge dai raggi solari, portatile e solida

Contro

Non emergono criticità dalle recensioni online

Tenda parasole per spiaggia e campeggio



Questa tenda (3 m x 4 m) assicura un’ampia zona d’ombra che permette ad almeno due persone di stare comodamente sdraiate senza rischio scottature; inoltre è leggera e facile da trasportare.

Realizzata in tessuto resistente, anti strappo ed impermeabile, la tenda presenta 15 asole rinforzate in grado di soddisfare diverse esigenze di utilizzo. Il rivestimento interno argentato e il tessuto esterno in poliuretano impermeabile Oxford 210D garantiscono un'eccellente protezione dai raggi UV, dalla pioggia e dal vento. La confezione contiene una tenda, sei picchetti di ancoraggio in alluminio, 6 corde in nylon regolabili (4 m), un sacchetto per riporre le corde e i picchetti in alluminio e una borsa per trasportare tutto.

L’unico vero svantaggio si può presentare nel caso di spiagge affollate, dove potrebbe essere difficile trovare un’area abbastanza grande per installare la tenda.

Tenda da spiaggia con ancoraggio per la sabbia

Ampia (2.1m x 2.1m) e facile da montare, questa tenda da spiaggia è perfetta per passare lunghe giornate al mare senza rischio di scottarsi o di prendersi un’insolazione. La tenda, infatti, è abbastanza grande da creare un'ampia zona d'ombra sufficiente per 2/3 persone e offre un’efficace protezione dai raggi solari (SPF 50+).

Leggera e comodissima da trasportare (anche grazie alla pratica sacca per il trasporto inclusa nella confezione), questa tenda è poi realizzata con materiali di ottima qualità (nylon e Lycra) resistenti all'acqua e ai raggi solari, ed è dotata di pali in alluminio antiruggine e angoli rinforzati brevettati.

Pro

leggera da trasportare

resistente al vento

può essere portata in aereo nel bagaglio a mano

ombra estesa ed efficace (UPF 50+)

montaggio abbastanza rapido

Contro

Costo abbastanza elevato

Tenda da spiaggia con veranda

La Darwin 2 è una tenda a cupola per due persone, leggera e stabile. Bastano pochi minuti per montarla e smontarla ed è perfetta per passare una giornata in spiaggia, per brevi gite in campeggio, passeggiate, giri con lo zaino, festival o per essere piantata in giardino.

I materiali utilizzati per la tenda hanno un elevato fattore di protezione solare pari a 50+ e sono impermeabili, ignifughi e antivento. La tenda, inoltre, ha un’ampia zona interna, un’ottima circolazione dell’aria grazie alle fessure di ventilazione presenti, una zanzariera interna, pratiche tasche laterali e una piccola veranda esterna coperta, abbastanza spaziosa per riporre bagagli, attrezzatura e scarpe.

Nella confezione sono inclusi anche una borsa per il trasporto con cerniera, delle funi tiranti e dei picchetti in fibra di vetro, flessibili e leggeri, per fissarla a terra.

