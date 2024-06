Travel Trends 2024: le principali tendenze nel settore viaggi

Qualche giorno fa è stato presentato il “Travel Trends 2024”, il report del Mastercard Economics Institute che offre interessanti dati sulla situazione italiana del settore viaggi.

Le principali tendenze a livello globale parlano di un forte incremento di turisti in viaggio, registrando livelli record dovuti ai flussi provenienti principalmente dagli Stati Uniti (15,9 milioni solo nel primo trimestre 2024 a livello globale) e nuove destinazioni di tendenza, con il Giappone che ha accolto oltre 3 milioni di visitatori a marzo 2024. A ciò si unisce il trend delle vacanze di piacere più lunghe.

Passione per l’Italia, tra esperienze uniche e destinazioni sempreverdi

L’Italia consolida la sua attrattività per i turisti stranieri, attestandosi in 4° posizione tra le destinazioni di tendenza a livello globale negli ultimi 12 mesi, fino a marzo 2024. Tra le destinazioni di viaggio più popolari per i turisti internazionali, Roma e Milano rimangono ancorate ai primi posti. Non mancano però anche città d'arte come Venezia, Firenze e Napoli e destinazioni balneari come Catania, Bari, Alghero, Olbia, Brindisi, Palermo, tra le top destination italiane, confermando la diversificazione della nostra offerta turistica. Alle città d’arte e alle spiagge incontaminate della Sardegna, si affiancano nell’agenda delle destinazioni dove i turisti spendono di più, anche mete più inconsuete. Tra le 20 destinazioni con una maggior crescita dello scontrino medio turistico in Europa, più della metà si trovano in Italia. Lungo le coste isolane emerge Taormina, ma con uno sguardo anche all’Adriatico, troviamo Rimini e numerose località balneari vicino a Venezia. Altrettanto interessanti sono poi i pittoreschi villaggi lungo il Lago di Garda come Riva del Garda, Bardolino o Lazise.

I turisti che si recano in visita in Italia si stanno spostando sempre più dall’alta stagione estiva (luglio-agosto) verso i mesi adiacenti (maggio-giugno e settembre-ottobre), grazie anche ad un clima favorevole. Ciò si traduce in una crescita continua dei viaggi con una ridistribuzione dei turisti nell’arco di quasi tutto l’anno a favore di un turismo anche più sostenibile.

Anche in Italia il tempo di permanenza dei turisti è in forte crescita, quasi raddoppiato in quattro anni, registrando una media di 5,4 giorni a marzo 2024 rispetto ai 2,9 giorni del 2020.

Dove viaggiano gli italiani

Nella Top 10 delle destinazioni globali degli italiani che viaggiano all'estero emergono le località di mare in linea con la stagione primavera/estate (giugno-agosto 2024), con una particolare preferenza per la Grecia che segna ben 5 destinazioni in classifica. A primeggiare è però Tirana in Albania, seguita da Kerkyra/Corfù (Grecia) e Parigi (Francia). Il Giappone è l'unica destinazione intercontinentale in questa classifica, favorita da un tasso di cambio favorevole che ha reso il Paese, per la prima volta, una destinazione accessibile per molti occidentali, compresi gli italiani.