Teufel Rockster Go 2: un completo e robusto altoparlante portatile

Teufel ha presentato la nuova cassa senza fili Rockster Go 2. Uno speaker facile da trasportare e dalla struttura totalmente impermeabile.

Questo speaker Bluetooth vanta, inoltre, un’elevata autonomia. La durata della batteria è, infatti, di oltre 15 ore, a volume medio, e di più di 28 ore in modalità risparmio energetico. Batteria ricaricabile tramite una porta USB-C posizionata sul lato del device.

Rockster Go 2 ospita due driver full-range per un suono stereo ed una membrana passiva in grado di incrementare la resa delle basse frequenze. Inoltre, premendo un pulsante, è possibile attivare la tecnologia Teufel Dynamore in grado di ampliare virtualmente il fronte sonoro. Due Rockster Go 2 possono, inoltre, riprodurre musica in modalità stereo utilizzando la funzione Party Link.

Non dimentichiamo la connettività Bluetooth, con codec AAC, e la struttura robusta e gommata a prova d’urto. L’altoparlante è protetto contro sporco e acqua secondo lo standard IP67. Può, quindi, essere utilizzato anche in piscina. Inoltre, il Rockster Go 2 può essere facilmente pulito con acqua corrente.

Nella confezione è compresa anche una pratica cinghia flessibile con la quale l’altoparlante può essere trasportato a mano, o fissato, ad esempio, a uno zaino. Una filettatura da 1/4 pollici (il formato più utilizzato per fotocamere e action cam) è posizionata sul fondo dello speaker e apre possibilità di montaggio praticamente infinite.

Oltre alla combinazione di colori nero e rosso, il Rockster Go 2 è disponibile anche nell’elegante variante in grigio e nero e nella versione total Black.

Disponibilità e prezzo

Il Rockster Go 2 è già disponibile sul sito di Teufel al prezzo di 149,99 euro.