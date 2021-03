Torcia UV Varta perfetta per scoprire i residui di sporco

Riuscire a individuare lo sporco è importante e a volte non sempre è possibile, ma grazie alla torcia UV Varta avremo un aiuto igienico in più che permette di mantenere alto il livello igienico.

Con questa torcia è possibile rilevare qualsiasi impurità che sfugge a occhio umano e non solo, l’apparecchio, infatti è in grado di verificare l'autenticità delle banconote e scoprire le impronte digitali nascoste.

La luce UV Varta ha una gamma di raggi UV di 395-400 nm con 14 LED UV (UV A). Viene fornito con 3 batterie AAA e ha una durata fino a 8,5 ore.

Grazie alla combinazione di alloggiamento in alluminio e impugnatura in gomma, la luce UV Varta è durevole e facile da trasportare per averla sempre con noi.