A carnevale il trucco diventa impeccabile con i Carioca Mask Up

Mask Up Carioca è la gamma di colori per la pelle realizzati per il trucco di grandi e bambini. I prodotti, a base d'acqua, sono sicuri sulla pelle dei più piccoli, sono dermatologicamente testati e facilmente lavabili con acqua e sapone.

I Carioca Mask Up si usano come se fossero pennarelli e i colori si possono miscelare tra loro per creare nuove sfumature, inoltre, non necessitano di acqua per essere applicati sulla pelle del viso. Di facile utilizzo, sono l’ideale per essere usati dai bambini e truccarsi in modo unico e originale, dando sfogo alla loro fantasia e creatività!

Carioca Mask Up set

Se i piccoli vogliono un look da vera principessa, impersonare i mostri, travestirsi da animali o avere un vero e proprio trucco da carnevale non possono fare a meno di questo set formato da 12 colori brillanti a base d'acqua con fantasie e colori deliziosi come viola, giallo, blu e bianco. La confezione contiene 8 tutorial creativi per poter realizzare bellissime maschere sia per i bambini che per gli adulti e avere un risultato impeccabile curando i più piccoli dettagli.

Carioca Maskup Metallic

Per un look spaziale e per diventare chi più volete, potete divertirvi con i Mask Up metallic. La scatola contiene 6 colori per la pelle ideali per le feste dei bambini e degli adulti. I colori brillanti, lavabili e super coprenti possono essere mischiati tra di loro così da creare un look inconfondibile. Siete alla ricerca di ispirazione per un risultato impeccabile? Potete utilizzare i due tutorial inclusi nella confezione e divertirvi in compagnia dei piccoli.

Carioca Maskup Neon

Perfetti per chi non vuole passare inosservato, i pennarelli al neon sono brillanti non solo con la luce, ma anche al buio, infatti, la confezione contiene 6 colori a base d'acqua che diventano fluorescenti sotto la luce UV. Tutti i colori per la pelle sono lavabili con l'acqua, coprenti e mischiabili tra loro. La confezione contiene 2 tutorial creativi per poter realizzare bellissime maschere, basta girare la base dello stick e applicare i colori direttamente sulla pelle.

