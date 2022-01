Daria Bignardi torna in libreria con un nuovo libro pieno di intimità

È uno dei volti più noti della tv, la ricordiamo ancora come prima conduttrice del Grande Fratello, ma anche e soprattutto per il suo programma di successo Le invasioni barbariche. Daria Bignardi oltre alla grande passione per il piccolo schermo, ha dimostrato ai suoi fan di essere a suo agio anche con la scrittura.

Dopo libri di successo come “Non vi lascerò orfani”, “Un karma pesante” e “L'acustica perfetta”, l’8 febbraio è in uscita la sua ottava e ultima fatica letteraria: “Libri che mi hanno rovinato la vita e altri amori malinconici”.

Partendo dalle passioni letterarie che l’hanno formata, Daria Bignardi nel libro attua una sorte di confessione intima, dalle bugie tipiche dell’adolescenza agli amori totalizzanti fino alle malinconie che attraggono ciascuno di noi almeno una volta nella vita verso l’abisso. Tutto questo l’ha spinta ad affrontare con forza e coraggio l’avventura di conoscere sé stessa analizzando anche quelle zona d’ombra con cui non è semplice rapportarsi.

La scrittrice racconta ad esempio come, dopo aver letto a tredici anni il libro "Il demone meschino" di Sologub, decise di prendere dal Piccolo Chimico, uno dei suoi giochi preferiti, della polvere che mise all’interno di un foglietto di carta velina che poi infilò nel portafoglio, per emulare il protagonista giocare alla droga. La reazione del padre quando la trovò, pur essendo distratto e anziano, fu quella di farla analizzare, un modo tutto suo per tenerla d’occhio.

Al contrario la madre era molto più ansiosa, aveva paura che lei si cacciasse nei guai, per questo le proibiva tutto, doveva essere irreprensibile e prudente con l‘unico risultato di farla diventare esattamente l’opposto.

Il libro con i suoi aneddoti personali che permettono di conoscere un lato privato di Daria Bignardi, nello stesso tempo diventa una sorta di incontro in cui i lettori possono riconoscersi e capire finalmente che si è tutti uguali.

“Libri che mi hanno rovinato la vita e altri amori malinconici” è un memoir di formazione, fatto di domande, illuminazioni, segreti, che fa sorridere e commuove. Per averlo nella vostra libreria potete acquistarlo in prevendita