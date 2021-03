Regali di Pasqua: le uova giocattolo per far divertire i bambini

La Pasqua è sempre più vicina e il simbolo di questo periodo sono senza dubbio le uova. Oltre alle classiche al coccolato ci sono anche quelle in plastica con all’interno un set di sorprese ispirate ai personaggi dei cartoni, il regalo perfetto per far divertire i piccoli che non vedono l’ora di scoprire le sorprese contenute all’interno e poter giocare in compagnia dei loro genitori.

Dei veri e propri contenitori di giochi e accessori tra i grandi classici ci sono quelle ispirate al mondo di Barbie per le bambine e quelle ispirate al mondo Hot Wheels per i più piccoli.

Uova di Pasqua Barbie

La bambola più famosa di sempre che è riuscita a rimanere al passo con i tempi e ad offrire giochi sempre trendy non può mancare questa Pasqua. Le piccole non resisteranno all’uovo con tanti giochi divertenti.

Oltre alla Barbie e alla bambolina chelsea, grazie a questo gioco potranno divertirsi a saltare la corda, creare nuove coreografie con il nastro da ginnasta e tuffarsi in acqua con la cuffia coloratissima, per essere delle vere sportive l’uovo contiene anche una borraccia. Per dare libero sfogo alla fantasia, impossibile fare a meno del foglio di sticker da portare sempre con loro diventare tutto ciò che desiderano.

Pro. L’uovo all’interno ha tante sorprese.

Contro. I clienti che l’hanno acquistato non hanno riscontrato difetti.

Scopri di più su Amazon

Uovo di Pasqua Hot Wheels

Le macchine affascinano da sempre i più piccoli e per farli divertire anche a Pasqua quest’anno non potete fare a meno dell’uovo ispirato a Hot Wheels, super colorate e divertenti faranno felici i più piccoli che non vedranno l’ora di giocare in compagnia dei loro fratellini.

L’uovo contiene all’interno un set mega acrobazia e un veicolo singolo, per entrare nel pieno del gioco i piccoli potranno sfidare i loro amici con il kit di racchette e rimanere sempre in contatto tra loro con i walkie talkie. Perfetto per sviluppare le abilità dei bambini, all’interno dell’uovo troverete anche un gioco memory, degli sticker e un bracciale slap da indossare in ogni occasione.

Pro. L’uovo ha all’interno tutti gli accessori per far divertire i bambini.

Contro. Secondo alcuni utenti le radioline emettono un suono fastidioso.

Scopri di più su Amazon