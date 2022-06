Con carioca la creatività non va in vacanza

La vacanza è tempo rallentato, libero, di viaggio e curiosità. È lo spazio fisico e mentale per creare e sperimentale tutto quello che durante l'anno non si è riusciti a fare. La creatività non va mai in vacanza, per questo Carioca, azienda leader del settore della cartoleria e del colore, propone alcuni prodotti per il viaggio, stimolanti e colorati, ma anche comodi e salvaspazio.

Penna 10 colori

La penna a 10 colori è indispensabile per i piccoli creativi che si avvicinano alla scrittura. Si tratta di una penna a sfera automatica, con 10 punte (del diametro di 1mm) selezionabili, in colorazioni diverse e brillanti. Se trascorrete le vacanze in compagnia di figlie. Nipoti per farli contenti potete acquistare il set formato da 12 penne e il divertimento sarà assicurato.

Astuccio Arrotolabile

Per evitare la dispersione di pennarelli, con una selezione comoda e immediata, Carioca propone il pratico astuccio Roller BIRELLO, che contiene 24 Pennarelli con doppia punta fine e media, ideali per qualsiasi tipo di disegno e dettaglio. L'inchiostro è come sempre superlavabile, atossico e testato. Una volta arrotolato, l'astuccio si chiude con velcro.

Le valigette complete

Le valigette di Carioca sono perfette per i viaggi lunghi o per i soggiorni fuori casa e hanno dentro tutto l'occorrente per il disegno e il colore.

Valigetta in plastica

La valigetta è dotata di una comoda maniglia per portarla sempre con voi e all’interno i piccoli potranno trovare 18 matite colorate in legno, 6 pennarelli lavabili Jumbo punta maxi, 24 pennarelli lavabili Joy punta fine, 24 pastelli a cera, 12 acquerelli e 6 colle colorate glitterate. Ideale per bambini che vogliono dare sfogo alla propria creatività.

Valigetta travel kit

Se volete un vero e proprio set da viaggio, non potete fare a meno della travel kit, una valigetta in plastica in cui all’interno potete trovare 12 pennarelli con punta fine, 6 pennarelli con punta maxi, 12 pennarelli con punta doppia e un album da colorare. Tutti i pennarelli contenuti nella valigetta sono dotati di cappuccio ventilato anti-soffocamento e le punte sono bloccate per garantirti il massimo della sicurezza, inoltre, sono sicuri, dermatologicamente testati e made in Italy.

