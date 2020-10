Amazon Prime: come funziona e tutti i vantaggi

Acquistare online è comodo e pratico, ricevere gli ordini direttamente a casa in poco tempo è il sogno di tutti gli shopping addicted. Con Amazon Prime basta un click e il sogno diventa realtà!

Il servizio in abbonamento mensile o annuale offre una serie di vantaggi, scopriamoli tutti.

Consegne veloci

Il vantaggio più importante è quello di avere la consegna gratuita in 1-2 giorni feriali su moltissimi prodotti contraddistinti dal bollino Prime. Il servizio permette di risparmiare sulle spese di spedizione, anche su ordini inferiori ai 29 euro, e soprattutto evita il rischio che il pacco venga smarrito.

Oltre alla spedizione gratuita per chi abita a Roma, Milano e zone limitrofe è disponibile la consegna “Oggi inclusa” su un ordine minimo di 29€. Qual è il vantaggio? Possiamo ordinare il nostro articolo preferito la mattina e riceverlo comodamente a casa tra le 18:30 e le 21:30!

Amazon non si ferma neanche nel fine settimana, infatti, possiamo ricevere i pacchi anche nel weekend. Dobbiamo solo controllare se il servizio e disponibile nella nostra area e non avremo più attese infinite.

Se non siamo mai a casa e non possiamo ricevere i pacchi? Amazon ha pensato anche a questo. Con il servizio Prime è possibile ritirare i nostri ordini nei punti di ritiro (Poste Italiane e Librerie Giunti) o rivolgerci al servizio Locker. Il punto di ritiro self-service ha orari di apertura estesi. Basta munirsi del codice e in pochi secondi possiamo ritirare il nostro ordine.

Tutti gli altri vantaggi Amazon Prime

Oltre alla spedizione gratuita in pochi giorni, il servizio Prime offre altri vantaggi.

Amazon Music

È un servizio di streaming per tutti gli abbonati a Prime senza costi aggiuntivi sull'abbonamento. Permette di ascoltare circa 2 milioni di brani e centinaia di playlist senza pubblicità, anche offline.

Amazon Prime Video

Amazon Prime Video è la piattaforma di streaming per film, serie tv e documentari, che comprende novità, produzioni originali Amazon, grandi classici della cinematografia e molto altro.

Amazon Prime Reading

Perfetto per chi ama leggere, Prime Reading è un servizio che offre centinaia di e-book gratuiti da leggere ogni mese.

Amazon Famiglia

Se abbiamo un bambino possiamo sfruttare le offerte e ottenere il 15% di sconto sull'acquisto dei pannolini e avere promozioni dedicate.

Amazon Pantry

Andiamo sempre di corsa e non abbiamo il tempo di fare la spesa? Amazon offre il servizio Pantry. Con un costo aggiuntivo sulle spese di spedizione abbiamo a disposizione un catalogo dal quale possiamo acquistare prodotti alimentari e articoli di consumo giornaliero.

Amazon Photos

Il servizio incluso nell'abbonamento Prime offre uno spazio di archiviazione di circa 5 giga per conservare le nostre foto preferite e i video e vederle in ogni momento della giornata. Dobbiamo semplicemente collegarci al nostro account Amazon e consultare le foto su ogni dispositivo.

Twitch Prime

Se siamo gamer addicted allora avremo a disposizione Twitch incluso nell’abbonamento. Video e contenuti legati al mondo dei videogames sono disponibili grazie ad Amazon Prime.

Prime Day

Tanti prodotti a prezzi super scontati: questo è il modo che Amazon ha di ringraziare i clienti che si sono iscritti al servizio Prime. Con il Prime Day per due giorni avremo a disposizione offerte speciali su migliaia di articoli.

Tante offerte per gli studenti

Amazon pensa anche agli studenti e ha creato un servizio interamente dedicato a loro: Amazon Prime Student. Gli studenti universitari avranno tutti i benefici di Amazon Prime a costi ridotti. L’abbonamento annuale è di soli 18€ all’anno con un periodo d’uso gratuito di 90 giorni.

Quanto costa Amazon Prime

Amazon Prime mette a disposizione due tipologie di abbonamento: se scegliamo quello annuale il costo totale sarà di 36€ ogni 12 mesi. Se invece preferiamo l’abbonamento mensile, ogni 30 giorni dovremo sostenere un costo di 3,99€.

Se non siamo convinti e vogliamo provare il servizio Prime, Amazon ci permette la prova gratuita di un mese decidendo solo alla fine del periodo se sottoscrivere o meno l’abbonamento.

Come iscriversi ad Amazon Prime

La prima cosa da fare è andare sul sito Amazon e creare un account, al termine dell’operazione basta cliccare sul pulsante "Iscriviti ad Amazon Prime" e seguire passo passo le indicazioni che troveremo sul portale come ad esempio collegare una carta di credito, il metodo di pagamento preimpostato degli ordini.

Nel caso in cui vogliamo effettuare la prova mensile, abbinare la carta non costa nulla ed è solo una garanzia.

Come disdire Amazon Prime

Dopo il periodo di prova l’abbonamento si rinnova automaticamente, ma se vogliamo disdirlo dobbiamo andare sul menu a tendina dell’account utente e selezionare l'opzione "Non continuare per il rinnovo automatico" ed evitare sovrapprezzi.

Siamo distratti e non vogliamo correre il rischio del rinnovo automatico? Sempre nella sezione del menu account utente possiamo cliccare su "Avvisami prima del prossimo rinnovo”. In questo modo riceveremo una mail 3 giorni prima della scadenza, così da decidere se continuare o disdire l'abbonamento.

Se invece vogliamo interrompere l’abbonamento, dobbiamo andare nell'area "Gestisci le impostazioni Amazon Prime" e cliccare su "Annulla iscrizione”.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Semplice e facile da utilizzare non resta che abbonarsi al servizio Amazon Prime e approfittare di tutti i vantaggi che offre!