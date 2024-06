La tecnologia mobile spinge la ripresa del settore tech

Il 2023 si è concluso con un calo del fatturato del 6,4% nel settore della tecnologia di consumo in Italia, riflettendo un anno di sfide economiche e incertezze per il mercato. Diversi fattori, tra cui l'inflazione, la crisi delle materie prime e le interruzioni della catena di approvvigionamento, hanno contribuito a questo calo. Tuttavia, con l'inizio del 2024, emergono segnali incoraggianti che indicano una possibile inversione di tendenza.

Secondo Trovaprezzi.it, infatti, nei primi mesi dell’anno si sono già registrati segni evidenti di ripresa per il settore tech. Questa crescita iniziale può essere attribuita a vari elementi positivi, come una maggiore stabilità economica, un calo dei prezzi medi e il lancio di nuovi prodotti tecnologici innovativi che stimolano la domanda.

In dettaglio, secondo i dati raccolti da Trovaprezzi.it, la tecnologia portatile ha registrato un incremento del 35% nel mese di maggio rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Questo segmento, che include dispositivi come smartphone, smartwatch e tablet, ha visto una forte domanda da parte dei consumatori. Al contrario, la crescita nel settore dei PC desktop, monitor e notebook è stata più modesta, ma comunque positiva, con un aumento del 12% rispetto al 2023.

Anche il settore degli accessori tech mostra segnali positivi: dopo un 2023 incerto, le vendite di stampanti a maggio 2024 sono aumentate del 67%, mentre le cuffie e i microfoni hanno visto una crescita del 46%.

Prezzi in calo

La rinascita del settore tecnologico è in parte attribuibile a un significativo ribasso dei prezzi medi. Nel dettaglio, i costi sono diminuiti in diverse categorie di prodotti: per esempio, il prezzo medio di un monitor è sceso di oltre il 25%, passando da 558,10 euro nel 2023 a 416,82 euro nel 2024, mentre per un PC si è registrata una riduzione del 6,5%, da 1.073,05 euro (nel 2023) a 1.003,20 euro (nel 2024). Anche i notebook hanno subito un'apprezzabile diminuzione di prezzo, con un calo di oltre il 9%, passando da 1.130,44 euro (prezzo medio del 2023) a 1.024,87 euro.

Nel segmento dei dispositivi mobili, si è assistito a un calo del prezzo medio sia per gli smartphone, con una riduzione di oltre il 16% da 540,46 euro a 452,02 euro, sia per gli smartwatch, che hanno registrato un calo del 6% da 310,84 euro a 292,84 euro. Infine, per quanto riguarda i tablet, il costo medio è sceso del 4,5%, passando da 531,13 euro nel 2023 a 506,05 euro nel 2024.