Casa sempre al fresco con i ventilatori Dyson

Con il caldo che si fa sempre più intenso è importante vivere in un ambiente fresco: il ventilatore è lo strumento principale proprio per vivere al meglio l’appartamento e quelli della Dyson sono il compromesso migliore, perché hanno una struttura di design in quanto privi di pale e griglie.

In commercio ci sono diversi modelli, ognuno con caratteristiche specifiche, vediamo i ventilatori più utili per avere una casa fresca e pronta all’estate.

Dyson AM07 Mini

Il modello slim e leggero, è elegante e facile da pulire, grazie alla forma ovale e allungata che arriva fino a 86 cm. Il ventilatore, dotato di tecnologia Air Moltiplicatore è in grado di amplificare l'aria circostante e generare un flusso potente per il raffreddamento dell'intera stanza. Pensato per ambienti grandi e piccoli, è l’apparecchio da avere assolutamente questa estate e nello stesso tempo essere certi di avere un risparmio energetico. Il ventilatore estremamente silenzioso non supera i 58 decibel quindi ideale anche per l’uso notturno a cui si aggiunge un display LED, la funzione di controllo dell’oscillazione one touch e l’impostazione del timer del sonno.

Dyson PURE COOL Link

Come tutti i prodotti Dayson, anche questo ventilatore si contraddistingue per un design moderno e contemporaneo. Oltre a rinfrescare l’appartamento, l’apparecchio è pensato per purificare l’aria eliminando le particelle presenti nell’aria durante ogni periodo dell’anno. Per quanto riguarda la sua funzione di ventilazione, assicura la circolazione che può essere controllata comodamente dallo smartphone utilizzando l’app specifica, che ne permette la gestione anche da remoto.

Dyson AM09 Hot and Cool Fan

Misure contenute e versatilità sono i tratti distintivi di questo ventilatore che si adatta ad ogni genere di arredamento. L’apparecchio non solo è perfetto come ventilatore, ma riesce ad emettere aria calda per creare un piacevole clima anche in inverno. In grado di purificare l’aria è ideale se vogliamo ridurre al minimo i cattivi odori perché rimuove efficacemente le sostanze nocive più piccole con un notevole risparmio energetico.

Dyson Pure Cool Me

Adatto agli ambienti di piccole dimensioni con un solo apparecchio avremo un dispositivo in grado di purificare l’aria e nello stesso tempo di creare il giusto clima. Dotato di filtro HEPA completamente sigillato e filtro a carbone attivo cattura il 99.97 gradi di allergeni e inquinanti, tra cui polline, batteri e peli di animali domestici. Controllare il flusso d'aria è semplice grazie al meccanismo di scorrimento che permette di modificare l'angolo del flusso d'aria in base alle esigenze. Il display LCD mostra il livello e la durata del filtro per avere un apparecchio sempre efficiente.

