Ventilatore portatile per rinfrescarsi in vacanza o a lavoro

Per rinfrescarsi in ogni momento della giornata impossibile non avere in borsa o in valigia il ventilatore portatile

Quando arriva l’estate e le temperature aumentano, tutti cerchiamo un po’ di refrigerio. La prima cosa a cui pensiamo è il climatizzatore, ma sono impianti costosi che implicano un consumo energetico alto.

Molti quindi preferiscono orientarsi verso i ventilatori, i modelli da casa sono tanti, ci sono quelli a colonna, a piantana o da tavolo. Se tra le quattro mura c'è solo l’imbarazzo della scelta per rinfrescarci, quando si è lontani da casa, il caldo può davvero diventare insopportabile. Per svolgere le attività estive, viaggiare in macchina o fare una passeggiata senza la terribile calura estiva, la soluzione è il ventilatore portatile Comlife.

Rispetto agli altri modelli, questo apparecchio riesce ad avere una rotazione di 360 gradi sia in verticale che in orizzontale per avere la giusta temperatura anche quando si lavora.

La ventola si basa su un motore brushless professionale ad alte prestazioni che unisce una maggiore velocità, un vento forte e una bassa rumorosità (non supera i 57 dB) ed è adatto anche se in casa ci sono bambini, perché estremamente silenzioso, tanto da poter essere utilizzato anche di notte.

Con le 4 velocità del vento regolabili è possibile accontentare ogni esigenza in base ai diversi ambienti in cui ci si trova, infatti le 6 pale simulano i venti naturali e assicurano un getto più concentrato, regalando una freschezza irresistibile. Il ventilatore smart, è dotato anche della funzione di memoria, che lo fa ripartire da dove si è fermato.

Il mini ventilatore può essere regolato su 3 impostazioni di velocità, da quella più debole per un leggero refrigerio a quella più veloce quando le temperature sono torride.

Dotato di un treppiedi versatile, può essere sistemato secondo le esigenze, sul volante, sul tavolo e assicura la massima stabilità senza alcuna vibrazione.

La batteria da 2600 mAh ricaricabile, incorporata e sostituibile, ha un’autonomia fino a 2-8 ore (a seconda delle velocità). Una volta terminata, ricaricarla è semplicissimo, l’uscita USB può essere collegata al computer, caricatore USB, caricatore per auto e utilizzare il

ventilatore contemporaneamente alla ricarica.