Ventilatore USB portatile, per rinfrescarsi in ogni momento della giornata

Il caldo torrido di quest’estate si sta facendo prepotentemente sentire, tanto che ventilatori e condizionatori sono diventati essenziali per contrastare l'afa e trovare un po' di refrigerio, ma non sempre si ha la possibilità di utilizzarli, sopratutto se ci troviamo all'aperto o condividiamo spazi in cui questi strumenti non sono disponibili.

In questi casi, un'ottima soluzione è rappresentata dai ventilatori USB, capaci di smuovere l'aria e rinfrescare, ma allo stesso tempo pratici ed economici.

Il ventilatore ad alimentazione USB marcato CSL è un prodotto comodo e alla portata di tutti, dato il prezzo decisamente contenuto, ma anche molto pratico e facile da trasportare, grazie alle dimensioni (diametro di 12 cm) e al peso molto ridotti: si può comodamente utilizzare in ufficio, a casa ma anche all’aperto, magari con il supporto di una power bank per alimentarlo.

Realizzato in materiale plastico robusto, il ventilatore USB della CSL è perfetto da utilizzare in tantissimi luoghi diversi, come mezzi pubblici, sale d’attesa in spiaggia, o anche semplicemente al parco nelle giornate più torride; può essere alimentato anche attraverso una normale presa di corrente, con apposito adattatore, e la portata dell’aria è molto buona, ma nonostante questo è silenzioso e consuma poca energia anche grazie al pulsante selettore ON/OFF che, in caso di inutilizzo, permette di spegnere il ventilatore pur lasciandolo attaccato alla fonte di alimentazione.

Inoltre, è dotato di un comodo piedistallo e di un cavo sufficientemente lungo (1,20mt), ha una ventola inclinabile sull'asse verticale a 360°, che gli permette di raggiungere qualsiasi direzione, si può collegare a porte USB 2.0 e USB 3.0 (compatibile quindi con PC e laptop di tutte le marche) ed è retrocompatibile con porte USB 1.1.

Il ventilatore USB della CSL è quindi un oggetto pratico e di facile utilizzo che, dato il rapporto qualità/prezzo, fornisce una valida alternativa per rinfrescarsi ma con un occhio al portafoglio: approvatissimo!

Pro:

silenzioso , portatile ed economico ;

, ed ; efficace, non si surriscalda anche dopo diverse ore di utilizzo;

leggero e facile da trasportare;

consuma poco.

Contro:

non è possibile regolare la velocità della ventola.

