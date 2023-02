Gli accessori per festeggiare nel modo migliore il World Nutella Day

“Che mondo sarebbe senza Nutella?”: gli appassionati della crema spalmabile se lo chiedono da sempre! Grazie alla blogger americana Sara Rosso, che pensava che il suo “dolce” preferito meritasse una giornata tutta per sé, dal 2007 si è deciso di celebrare il 5 febbraio il World Nutella Day.

Nata da una ricetta del signor Ferrero che nel 1946 per sopperire alla mancanza di cacao aveva deciso di creare una pasta dolce con nocciole, zucchero e un pizzico di cacao, da quel giorno la Nutella è entrata nei cuori dei più golosi.

Inizialmente chiamata “Giandujot”, come la tradizionale maschera di carnevale piemontese, era a forma di panetto, veniva tagliata a fette e poi spalmata sul pane. Solo nel 1951 prende il nome di SuperCrema e diventa più facile da spalmare, fino ad arrivare al 1964 con la ricetta come la conosciamo oggi e inserita nel vasetto.

Se hai voglia di celebrare la Nutella, non solo in questa giornata, le ricette sono tantissime, ma è impossibile rinunciare a pancakes, waffle e crepes resi unici dalla crema alla nocciola. Per preparare piatti deliziosi ecco gli accessori da avere assolutamente.

Piastra per waffle

Morbidi e soffici, i waffle sono l’accompagnamento perfetto per la Nutella e per prepararli in pochi minuti la macchina per waffle è la scelta ideale. Grazie alla doppia superficie antiaderente in grado di preparare due cialde contemporaneamente, è possibile cuocerli in modo uniforme e in poco tempo. Dotata di due spie, una verde che indica lo stato di funzionamento della macchina e una rossa che ti avverte quando la piastra è pronta all’uso, potrai avere tutto sotto controllo. Facile da pulire perché dotata di copertura in teflon antiaderente, ti consentirà di estrarre con facilità le cialde e mantenere pulita la macchina. Una volta terminato l’utilizzo, l’avvolgicavo permette di occupare poco spazio.

Pro. L’apparecchio è facile da utilizzare.

Contro. Non ha l’impostazione della temperatura.

Padella per pancakes

Per iniziare la giornata al meglio non c’è niente di più appetitoso della Nutella e dei pancakes. Per prepararli facilmente e ottenere cerchi perfetti, puoi farti aiutare dalla padella dotata di quattro fori e adatta ai piani cottura elettrici, a gas e in vetroceramica. Realizzata con un rivestimento antiaderente, è ideale per cuocere hamburger e uova al tegamino.

Pro. La padella è facile da utilizzare.

Contro. Il diametro dei pancakes è un po’ piccolo.

Piastra per crepes

Deliziose nella versione salata, sono irresistibili accompagnate dalla Nutella: le crepes sono versatili e perfette per realizzare piatti gustosi. Se sei amante di questa “cialda” allora non puoi rinunciare alla crepiera elettrica realizzata in alluminio con rivestimento antiaderente. Dotata di manopola regolabile, puoi scegliere la temperatura più adatta per ottenere la doratura che preferisci. Lo spandi-pastella in legno incluso nella confezione ti aiuterà a spargere uniformemente la pastella, mentre la spatola, sempre in legno, ti permetterà di sollevare le crepes e avere risultati impeccabili.

Pro. Facile da utilizzare.

Contro. Per alcuni utenti scalda troppo quando raggiunge alte temperature.

