Xbox arriva su Amazon Fire TV stick: gioca ai titoli più amati senza console

Nasce la collaborazione tra Xbox e Amazon per offrire a tutti i gamer, e non solo, la possibilità di giocare ai titoli Xbox in modo pratico e conveniente. Da luglio, gli utenti Xbox Game Pass Ultimate potranno giocare a centinaia di giochi abilitati al cloud accedendo direttamente all'app Xbox sui dispositivi Fire TV compatibili, senza bisogno di avere una console.

Questa integrazione consente di accedere alla vasta libreria dei giochi di Xbox Game Pass Ultimate direttamente dalla TV, utilizzando semplicemente un dispositivo Fire TV Stick compatibile e un controller Bluetooth. Dagli epici giochi di ruolo, come Starfield e Fallout 4, alle corse ad alta velocità di Forza Horizon 5, è possibile godersi un’esperienza di gioco di qualità direttamente tramite il cloud streaming.

Come iniziare

Accedere e giocare alla vasta libreria dei titoli di Xbox Game Pass Ultimate è semplice con Fire TV Stick 4K Max o Fire TV Stick 4K. I due lettori multimediali per lo streaming sono disponibili a partire da 69,99 euro.

Per iniziare, basta scaricare l'app Xbox sul proprio dispositivo Fire TV tramite Amazon Appstore. Una volta installata e aperta l'app, verrà richiesto di accedere con l’account Microsoft. Chi è già utente Xbox Game Pass Ultimate avrà accesso immediato allo streaming e alla riproduzione di centinaia di titoli abilitati al cloud nella libreria di Game Pass Ultimate.

Chi non è ancora iscritto, potrà registrarsi a Xbox Game Pass Ultimate tramite l'app ad un prezzo mensile di 14,99 euro. Inoltre, ci sarà la possibilità di provare alcuni giochi gratuitamente e senza bisogno di iscrizione, come Fortnite.

Infine, sarà sufficiente collegare un controller Bluetooth compatibile per iniziare a giocare. Il controller wireless Xbox e il controller adattivo Xbox di Microsoft funzionano perfettamente, ma è possibile utilizzare anche i controller DualSense o DualShock 4 di PlayStation.

La potenza del cloud gaming portatile

Uno dei maggiori vantaggi del cloud gaming è la possibilità di giocare a titoli premium senza dover acquistare una console. Fire TV Stick, infatti, è in grado di riprodurre in streaming e di eseguire giochi Xbox graficamente complessi, come Senua's Saga: Hellblade II, grazie ai server cloud di Microsoft.

Ciò significa che è anche possibile spostare facilmente il proprio setup gaming dal televisore del salotto a quello di un'altra stanza. Se si dispone di una buona connessione Internet, di un dispositivo Fire TV Stick e di un controller Bluetooth compatibili, è possibile avere sempre a disposizione sia la libreria dei giochi, sia i progressi salvati.

