Osprey Rook/Renn: un ottimo zaino per i tuoi viaggi

Continua il nostro viaggio alla scoperta degli zaini dell’azienda californiana Osprey e dopo l’interessante Daylite Plus Earth, vi presentiamo oggi la serie Rook/Renn. Modelli per il Backpacking ideali, quindi, per viaggiare solo con lo zaino.

Prodotti con un design semplice, dotati di numerose caratteristiche, proposti in diverse varianti e colorazioni. In particolare la serie Rook, disponibile nei modelli 50, 65 e 65 Extended Fit, include zaini da uomo, mentre gli zaini Renn 50, 65 e 65 Extended Fit sono destinati ad un’utenza femminile. Entrambe le serie hanno capacità fino a 65 litri e sono realizzate in poliestere 600D, certificato bluesign, interamente riciclato.

Zaini dotati di sospensione Airspeed regolabile. Scendendo nel dettaglio, lo schienale tensionato si può regolare facilmente per adattarsi a diverse lunghezze del busto, garantendo anche un'adeguata ventilazione per ridurre la sudorazione. Inoltre il telaio LightWire scarica il peso sulla cintura in vita, alleggerendo la pressione sulle spalle, consentendo un trasporto stabile e confortevole.

Non dimentichiamo la copertura antipioggia integrata e rimovibile, la morbida imbracatura imbottita e senza spigoli, con rivestimento in rete Spacer, e la cinghia sternale regolabile con fischietto di emergenza.

Di seguito ulteriori caratteristiche dello zaino di Osprey:

- Calotta superiore fissa dotata di tasca con cerniera

- Compatibile con Daylite

- Due cinghie di compressione laterali sulla parte superiore e inferiore

- Compartimento per il sacco a pelo con cerniera e divisorio rimovibile

- Cinghie rimovibili per il materassino da campeggio

- Due tasche laterali in rete

- Tasche con cerniera sulla cintura in vita

- Sacca interna idrica

Disponibilità e prezzi

La serie Rook/Renn è acquistabile sul sito dell’azienda e su Amazon con prezzi di listino a partire da 190 euro.

Scopri di più su Amazon:

Osprey Renn 50 in offerta a 141 euro

Osprey Rook 65 a 148 euro

