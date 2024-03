Osprey Daylite Plus Earth: lo zaino attento all’ambiente

Dall'azienda californiana Osprey arriva il nuovo Daylite Plus Earth. Un interessante zaino attento all’ambiente, realizzato con tessuti, certificati Bluesign, in poliestere Regen Ocean. Materiale totalmente ricavato da bottiglie in PET recuperate dai mari. Bluesign è una certificazione di sostenibilità che valuta l'intero processo produttivo dei prodotti tessili, dalle materie prime ai prodotti finiti, al fine di garantire che gli impatti ambientali e sociali siano ridotti al minimo.

Osprey Daylite Plus Earth vanta anche uno schienale in schiuma EVA, realizzato al 50% con materiali riciclati, e l'assenza di PFAS nei trattamenti DWR (Durable Water Repellent).

Questo zaino si distingue non solo per la sua sostenibilità, ma anche per la sua adattabilità a molteplici attività quotidiane. Perfetto per andare a lavoro, fare una passeggiata, affrontare brevi trekking poco impegnativi o per essere utilizzato a scuola.

Caratteristiche principali

Di seguito le caratteristiche principali dell’Osprey Daylite Plus Earth:

- Capacità di 20 litri

- Dimensioni di 48 x 28 x 24 cm e peso di 590 grammi

- Ampio scomparto principale con apertura a valigia

- Tasca interna multifunzione imbottita per sacca idrica, tablet o Pc portatile fino a 14 pollici

- Due cinghie di compressione laterali

- Due tasche laterali in rete per le borracce

- Tasca frontale con portaoggetti e gancio portachiavi

- Tasca con cerniera anteriore

- Tasca ad accesso rapido frontale

- La schiuma fustellata ondulata, con rivestimento in rete, dello schienale AirScape garantisce comfort e ventilazione

- Cintura in vita di fettuccia rimovibile

- Imbracatura imbottita in schiuma EVA ricoperta in rete Spacer con maniglione integrato

- Cinghia sternale regolabile

- La maniglia sull'imbracatura è anche utilizzabile come passante per attaccarlo ad una valigia

- Si aggancia a molteplici zaini Osprey compatibili

Colori e prezzo

Lo zaino Osprey Daylite Plus Earth è disponibile in tre diverse colorazioni: Sea Glass Blue, Blue Tang e Tropical Blue, in un’unica taglia. Questo zaino è acquistabile sul sito dell’azienda al prezzo di 95 euro.

