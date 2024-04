Osprey Downburst: zaini per il trekking, impermeabili e versatili

Per la primavera ’24 Osprey lancia la nuova serie Downburst. Zaini che combinano la comodità e la traspirabilità ad uno scomparto principale resistente all’acqua e a materiali esterni ad asciugatura rapida.

La costruzione di questo zaino è completamente saldata, creando così una struttura continua senza cuciture e laminata in TPU (poliuretano termoplastico). Al contempo, l'interno dello zaino è perfettamente protetto con un livello di impermeabilità IPX5 (non adatto però a essere immerso in acqua).

Il pannello posteriore, con tecnologia AirSpeed, offre comfort e ventilazione ed è stato progettato per rimanere asciutto sia durante le escursioni in climi caldi e umidi, sia sotto un acquazzone.

Non mancano tasche all'esterno dello zaino, tra cui quelle per le borracce, un'ampia tasca ad accesso rapido sullo schienale e una esterna per l'idratazione. Sono tutte realizzate con materiali idrorepellenti e traspiranti.

Inoltre, questo zaino è dotato di un attacco Stow-on-the-Go per i bastoncini da trekking. Il design sostenibile utilizza tessuti certificati Bluesign e trattamenti DWR (Durable Water Repellent) senza PFAS.

Caratteristiche

- Scomparto principale con livello di impermeabilità IPX5 e struttura saldata a radiofrequenza

- Tasca interna in rete con cerniera e gancio portachiavi per tenere chiavi/telefoni/portafogli all'asciutto e protetti

- Cerniere esterne YKK a spirale rovesciata, laminate in poliuretano per ulteriore protezione dall'acqua

- Tasca esterna per la sacca idrica con apertura centrale per il tubo

- Due cinghie di compressione laterali sulla parte superiore e inferiore

- Robusta tasca di compressione frontale a soffietto per gestire il carico extra e facilitare il rapido accesso al contenuto e al rivestimento

- Le tasche laterali a doppio accesso assicurano la stabilità delle borracce e un accesso rapido

- Due tasche con cerniera sulla cintura in vita per tenere a portata di mano gli oggetti più piccoli

- Occhiello per piccozza/bastoncini da trekking con cordino elastico

- Attacco Stow-on-the-Go per i bastoncini da trekking

- Cinghia sternale con fischietto

- La cerniera YKK, saldata e laminata in poliuretano, chiude ermeticamente lo scomparto principale

- Tessuto principale: Nylon 210D certificato bluesign e interamente riciclato con doppio ripstop ad alta tenacità, rivestito in TPU laminato

Versioni, dimensioni e prezzi

La nuova serie Downburst è acquistabile sul sito dell’azienda nelle seguenti varianti.

Modello da uomo nei colori giallo e grigio:

- 36 litri a 325 euro (dimensioni 65H X 35W X 32D cm, peso 1,53 Kg)

- 26 litri a 300 euro (dimensioni 61H X 35W X 32D cm, peso 1,46 Kg)

Modello da donna nei colori verde e blu:

- 34 litri a 325 euro (dimensioni 63H X 35W X 32D cm, peso 1,49 Kg)

- 24 litri a 300 euro (dimensioni 59H X 35W X 32D cm, peso 1,41 Kg)

