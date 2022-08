Le migliori offerte internet per mobile dell'estate 2022

Estate, stagione di vacanze, divertimento e relax, ma anche di tariffe telefoniche.

Chi non ha mai approfittato della bella stagione per attivare offerte relative a chiamate, sms o dati per la navigazione online?

Una lunga storia quella delle promozioni estive che si è sviluppata parallelamente a quella dei telefonini, fino ad arrivare ai moderni smartphone. Promozioni accompagnate spesso da pubblicità che hanno fatto la fortuna di tanti operatori e che sono rimaste impresse nelle menti di tanti italiani. Certo, sono cambiate le necessità e le richieste – per esempio, nei primi lustri degli anni duemila avere un numero di sms sufficiente per affrontare al meglio la stagione vacanziera era di fondamentale importanza, mentre oggi a farla da padrone è il numero di Giga a disposizione per poter rimanere sempre connessi con i propri social e con le app preferite –, ma il concetto rimane il medesimo.

E come ogni ogni estate che si rispetti anche quella del 2022 ha le sue offerte, vediamone qualcuna in ordine crescente.

Questo provider italiano propone ai nuovi clienti Mobile Smart l'offerta che prevede 150 GB per la navigazione, con una velocità fino a 225 Mbps in download, minuti ed SMS illimitati ad un costo di 7,99 euro mensili. La spedizione e l'attivazione della SIM sono gratuite così come i servizi di segreteria e trasferimento chiamata.

Il canone previsto da TIM è di 9,90 euro e comprende 100 Giga al mese per i primi 3 mesi che diventano 50 successivamente. Inclusi nell'offerta 3 mesi di Google One 100 GB Try&Buy, il servizio di archiviazione online. Solo nei Negozi TIM è possibile anche abbinare un Modem Wi-Fi 4G a partire da 29,90 euro o una TIM Cam a 19,90 euro.

A fronte di un canone mensile di 12,90 euro l'offerta Di Più Lite garantisce 50 Giga con 5G priority pass, minuti illimitati e 200 SMS. E con il servizio Easy Pay, la ricarica non è mai stata così facile e veloce.

Red Max è un'offerta dal costo di 19,90 euro al mese che prevede 100 Giga in 5G, minuti (sia in Italia che nei Paesi UE) ed SMS illimitati, e tutti i vantaggi e gli sconti del Vodafone Club.

Spedizione gratuita a casa e costo di attivazione pari a 6,99 euro.