Gli altri litigano per gelosia, il nuovo libro di Selvaggia Lucarelli e Lorenzo Biagiarelli

Ah, l’amore! Questo folle sentimento. Così cantava la Formula 3 e a distanza di mezzo secolo dal brano, questa follia non si è affatto attenuata. D’altronde sono i proverbi e i modi di dire che ci insegnano che un buon rapporto può funzionare soltanto se “condito” da qualche contrasto: “i litigi sono il sale della coppia” oppure l’intramontabile “l’amore non è bello se non è litigarello” trovano più di una conferma in “Gli altri litigano per gelosia”, libro disponibile in pre-ordine su Amazon e che è stato scritto a quattro mani da Selvaggia Lucarelli e Lorenzo Biagiarelli.

La celebre giornalista e lo chef e food blogger sono ormai una coppia consolidata e nel libro edito da Cairo confessano alcune delle situazioni tipiche del loro rapporto sentimentale, litigi in primis.

Gatti, fiori, foto e ristoranti: come si legge nel sottotitolo, sono questi i motivi che hanno portato Selvaggia Lucarelli e Lorenzo Biagiarelli a non trovarsi d’accordo, la conferma che si può essere sulla stessa lunghezza d’onda su argomenti importanti, ma non su problematiche “minori”. In “Gli altri litigano per gelosia”, i due autori sfruttano una scrittura ironica, simpatica e pungente al punto giusto per raccontare le loro litigate storiche.

Un vero e proprio duello sentimentale

Ognuno ha una propria versione in merito al contrasto, sempre con una costante: nessuno dei due ha voluto cedere il minimo centimetro una volta ascoltate le giustificazioni dell’altro. Ogni pagina del libro somiglia tanto a una sorta di duello sentimentale, quasi una sfida di fioretto in cui le stoccate sono a effetto sia dall’una che dall’altra parte.

Il libro si conclude senza un vero e proprio “vincitore", quasi come se si volesse dare retta all’ennesimo proverbio, vale a dire “tra moglie e marito non mettere il dito”.

In poche parole il rapporto tra Selvaggia e Lorenzo viene raccontato anche con le sue piccole imperfezioni che la rendono ancora più vera. Se volete regalare un racconto pieno di arguzie e sottigliezze, potete acquistarlo qui in pre-ordine su Amazon.