Novità dicembre 2023: i libri che non potete assolutamente perdere

Dicembre viene considerato un mese magico, tutto merito del Natale e dell’atmosfera che porta con sé. Con le storie e i racconti in uscita a dicembre potete rivivere la stessa sensazione durante tutto l’anno. Trame avvincenti, mondi fantasy o romanzi possono diventare un bel regalo da mettere sotto l’albero e far contenti i lettori più accaniti. Vediamo i libri in uscita a dicembre 2023.

Treccani. Il libro dell'anno 2023 di AA.VV.

Il 2023 come ogni anno è stato ricco di avvenimenti e se volete ripercorrere i fatti più salienti, questo libro ha una panoramica sulle vicende di cultura, politica, scienza ed economia. Gli eventi vengono narrati giorno per giorno a cui si aggiungono 80 approfondimenti realizzati da grandi firme del giornalismo, della cultura, della scienza, del diritto e dell’economia.

Melancholia di Jon Fosse

Il vincitore del premio Nobel per la letteratura 2023, Jon Fosse ritorna in Libia con uno dei suoi libri più famosi ed evocativi. Il romanzo ambientato alla metà dell’800 ha come protagonista il giovane pittore Lars Hertervig. Un animo tormentato che si innamora della figlia del padrone di casa, tanto da diventarne ossessionato e da essere allontanato dall’appartamento. Una situazione che lo porta alla follia in cui riesce a inserirsi solo la sorella Oline. A più di un secolo di distanza, siamo nel 1991, uno scrittore, Vilme, resta affascinato dai quadri di Hertervig e vuole scrivere la sua storia. Ma i tormenti dell’artista arrivano fino allo scrittore che dovrà combattere anche contro i suoi demoni per realizzare il libro.

Il vecchio e i fanciulli di Grazia Deledda

Siamo in Sardegna dove l’anziano Ulpiano è alla ricerca di un bracciante che possa aiutarlo. Le sue ricerche sono vane perché la guerra si è presa molti giovani, fino a quando alla sua porta bussa Luca, un ragazzo di sedici anni. Non avendo molte alternative, Ulpiano lo assume e si rende subito conto che Luca è un adolescente capace e forte e tra i due nasce un legame di stima reciproca. Tutto cambia quando l’anziano si rende conto che tra Luca e la nipote Francesca è scattato qualcosa, un legame che li porta a inseguirsi e a contrastarsi e che nel giro di poco provoca un profondo scompiglio nella sua famiglia.

Il buio delle tre di Vladimir Di Prima

Il protagonista del romanzo è Pinuccio Badalà, il figlio di un sindacalista coinvolto nella strage di Bologna che poi è morto in strane circostanze. Il ragazzo sogna di lasciare il paesino della Sicilia in cui è cresciuto e di diventare un grande scrittore. La strada da intraprendere non è semplice, anzi il romanzo è una ricostruzione dei vent’anni in cui cerca di affermarsi tra personaggi grotteschi, illusioni e delusioni.

Audition di Ryü Murakami

Nel libro troviamo come protagonista principale Aoyama, un uomo di quarantadue anni che nella vita è un regista e produttore di documentari. Spinto anche dal figlio Shigehiko, dopo la morte della moglie a causa di una grave malattia, decide di risposarsi. Per trovare la donna della sua vita, organizza una falsa audizione con la complicità dell’amico Yoshikawa. Tre le varie candidate, l’uomo si innamora di Asami una ex ballerina di ventiquattro anni dal passato difficile. Quella di Aoyama non è una semplice infatuazione, ma una vera e propria ossessione.

Album di famiglia di Alaíde Ventura Medina

Il personaggio principale del romanzo è una ragazza che per caso ritrova le foto del fratello minore Julian. In realtà non sono immagini significative e non lo ritraggono neanche in momenti felici. Al contrario sembrano catturare esattamente l’attimo precedente ad eventi traumatici fatti di soprusi subiti rimanendo in silenzio. Ripercorrendo i ricordi delle foto, la donna rispolvera un passato doloroso in cui lei, sua madre e suo fratello hanno dovuto subire le violenze del padre.

Buon Natale Perfidia di AA.VV.

Ideale come regalo di Natale, il libro contiene al suo interno ventitré racconti allegri, esilaranti e poetici, ma anche cinici e problematici. Dai natali salutisti, ai Babbi Natale precari, fino ai cronisti delle festività, tutti i racconti sono accompagnati da bellissime illustrazioni.

Felicità® di Will Ferguson

La collana Accento Grave, che dà spazio ad autori e libri dimenticati, di Accento edizioni si arricchisce di un nuovo volume, Felicità di Will Ferguson. Il protagonista del libro dello scrittore canadese è Edwin, un editor sommerso da un’infinità di manoscritti che deve leggere e valutare. Alcune sono proposte assurde proprio come "Quello che ho imparato sulla montagna”, un manoscritto di auto-aiuto di oltre mille parole improponibile in qualsiasi riunione di redazione, ma Edwin lo promuove ugualmente. Sicuro che il libro verrà rifiutato, in realtà deve ricredersi perché non solo viene pubblicato, ma diventa anche un bestseller. Quello che per il ragazzo è un successo professionale, in realtà si trasforma in una catastrofe mondiale perché il manuale funziona davvero. Mentre le persone diventano felici, le industrie falliscono, così Edwin capisce che deve fare qualcosa per salvare il mondo.

Blackwater. La serie completa di Michael McDowell

Per gli amanti delle saghe familiari, questo cofanetto da collezione con tutti e sei i volumi è un vero e proprio regalo da mettere sotto l’albero. La storia della famiglia Caskey è al centro del racconto che inizia nel 1919 a Perdido, una cittadina a sud dell’Alabama. Qui le acque del fiume straripando hanno sommerso e distrutto tutto. I Caskey, possidenti di terreni boschivi e segherie, devono affrontare le conseguenze dell’alluvione e l’arrivo di Elinor Dammert. La donna ha una bellezza magnetica e un passato misterioso che conquista in un attimo i cuori della famiglia.

Fall of ruin and wrath. Nata dalle stelle di Jennifer L. Armentrout

Gli amanti del genere romantico e fantasy saranno contenti di poter apprezzare il libro di Jennifer L. Armentrout ricco di atmosfere dark. Il romanzo ci porta in un mondo in cui solo nove città sono state in grado di sfuggire alla furia degli Dei. Queste sono governate dagli Hyhborn nel Regno di Caelum che si alimentano del piacere mortale. Tra di loro c’è Calista in grado di intravedere il futuro: sapendo che il suo potere è molto invidiato, decide di rifugiarsi nel palazzo del Barone di Archwood. In cambio di protezione si offre come cortigiana dei suoi ospiti per carpirne le informazioni. Un giorno si presenta nel palazzo una delegazione di Re Euros, capitanata da Thorne, Principe di Vytrus, che Calista aveva salvato qualche tempo prima. Nel frattempo la città è sprofondata nel caos, con orde di mostri e nemici alle porte. Calista teme che il suo potere non sia sufficiente a tenerla al sicuro, quindi è costretta a scegliere se seguire il cuore o l’intuito.

