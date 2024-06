Europei 2024: i libri più appassionanti dedicati ai protagonisti

Gli Europei 2024 di calcio sono entrati nel vivo più che mai: tutte le Nazionali che si sono qualificate alla kermesse in programma in Germania hanno appena fatto il loro debutto e si comincia ad azzardare qualche previsione in vista della vittoria finale. Spagna, Inghilterra, i tedeschi padroni di casa, la Francia vicecampione del mondo e l’Italia che ha vinto l’ultima edizione continentale sono le squadre date per favorite.

Tutto dipenderà però dalle capacità dei loro campioni di risolvere i match anche nei momenti più delicati. In Germania stanno giocando alcune tra le star più affermate di questo sport e ovviamente tutte sperano di alzare l’ambito trofeo a Berlino: in attesa della finale, che ne dite di saperne di più su di loro e sulla loro carriera sfogliando le pagine dei libri che gli sono stati dedicati?

Luciano Spalletti il vincente di Enzo Bucchioni

Il ct della Nazionale italiana Luciano Spalletti è uno dei protagonisti di questo Europeo 2024. Se volete sapere qualcosa di più sulla sua carriera il libro di Enzo Bucchioni parte proprio dal momento in cui decide di appendere gli scarpini al chiodo e dedicarsi all’allenamento. Dall’esordio all’Empoili fino alla panchina della Nazionale, la carriera del selezionatore è stata un crescendo di successi sia all’estero che in Italia. Nel nostro paese ha vinto tanti trofei e realizzato il sogno di tutti gli allenatori: lo scudetto. Pieno di aneddoti, il libro racconta la storia di un campione unico, innamorato del calcio e dalla voglia di superare con caparbietà ogni sfida che si è presentata sul suo percorso.

Donnarumma - Il predestinato che ha portato l'Italia sul tetto d’Europa di Giulio Dispensieri

Tra i campioni italiani non poteva mancare un libro su Gigio Donnarumma il portiere azzurro che ha contribuito a portare l’Italia alla vittoria agli Europei del 2020. Un campione che si è messo al sevizio della squadra e che con le sue parate ha permesso di conquistar un trofeo atteso da decenni. Un predestinato come lo definisce Giulio Dispensieri che a soli ventidue anni ha reso l’Italia campione d’Europa.

Cristiano Ronaldo. La vera storia del più grande di tutti di Matt Oldfield e Tom Oldfield

39 anni e non sentirli, Cristiano Ronaldo è al suo sesto Europeo consecutivo, ma la grinta e la determinazione sono quelle di sempre. Il campione portoghese è come un supereroe: generoso con i compagni, ma implacabile con gli avversari. Una caratteristica che solo i veri campioni hanno, a testimoniarlo sono i traguardi raggiunti come gli Europei 2016, i sei Palloni d’Oro, le cinque Champions League, i tre campionati inglesi e i due italiani. Nel libro gli autori ripercorrono la vita dell’asso lusitano, dall’infanzia povera fino agli ingaggi milionari costellati di allenamenti, amicizie, disciplina e rivalità. Una biografia che permette di vedere Cristiano Ronaldo con occhi diversi.

Smile. La mia vita tra calcio, musica e moda di Rafael Leão

L’attaccante del Milan e della Nazionale portoghese è uno dei giocatori più forti del mondo con un gioco che appassiona e lascia a bocca aperta. Il suo stile viene ammirato dai tifosi e temuto dagli avversari. Leão ha deciso di raccontarsi in questa autobiografia iniziando dall’infanzia e dal rapporto con il padre fino alla sua carriera calcistica e non solo. Il calciatore rossonero oltre al gioco del pallone ha molte altre passioni come la musica, in particolare la trap e la moda. Ha deciso di raccontare tutto il suo mondo a 360° attraverso aneddoti e incontri importanti come quello con Ibrahimovic e i suoi compagni di squadra.

Harry Kane: Una biografia di Alia Bouta

Nato a Londra nel 1993 Harry Kane è il calciatore inglese che fa sognare tutti i propri tifosi per le sue abilità in campo e per i suoi gol strabilianti. Nella biografia di Alia Bouta i fan dell’attaccante britannico potranno conoscere ogni aspetto della vita del loro idolo. Tra racconti e ricordi, sarà come vivere un viaggio che parte dall’infanzia fino ai successi con i club e con la Nazionale dei due leoni.

Kylian Mbappé: Biografia di una storia di successo per bambini e adulti di Alia Bouta

La Nazionale francese è una delle papabili vincitrici e tra i campioni che indossano la blasonata maglia dei Bleu c’è Kylian Mbappé. L’attaccante del PSG ha ottenuto tantissimi successi nel corso della sua carriera raggiunti con sacrificio e determinazione, incontrando non pochi ostacoli sul suo cammino: nel volume è racchiuso tutto questo. Mbappé ha iniziato la sua carriera giovanile all'AS Bondy, per poi fare il suo debutto professionale con il Monaco all'età di 16 anni. Dopo aver potato la squadra del Principato a vincere la Ligue 1 e a ottenere le semifinali della UEFA Champions League è stato ingaggiato dal Paris Saint-Germain con uno stipendio da capogiro che lo ha reso l’atleta più costoso nella storia del calcio fino a quel momento.

A modo mio di Luka Modric, Alex Ferguson e Robert Matteoni

Luka Modric è uno dei più grandi calciatori degli ultimi anni che grazie alle sue prodezze in campo è riuscito a conquistare il Pallone d'Oro nel 2018 togliendo il monopolio a Cristiano Ronaldo e Lionel Messi. Nel libro il centrocampista croato racconta la sua infanzia nell'allora Jogoslavia devastata dalla guerra, che ha creato in lui una grande determinazione, impegno e umiltà portandolo ad essere il campione che tutti noi conosciamo. L’autobiografia è un percorso in cui confessa i suoi pensieri, le sue battaglie, le sue paure e l'amore per i propri cari.

