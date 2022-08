Libri fantasy estate 2022, i migliori titoli per una vacanza magica

L'estate ormai è ormai nel vivo, le vacanze sono sempre più vicine ed è arrivato il momento di scegliere quale libro mettere in valigia. Gli amanti dei romanzi avranno già individuato il loro titolo preferito, mentre gli appassionati di storie e misteri, di sicuro non possono partire senza un libro giallo. Se ami questi due generi, ma vuoi concederti un piccolo momento di svago e la fuga dalla realtà, che ne dici di un libro fantasy?

Il genere che non passa mai di moda è il compagno di viaggio ideale per sognare ad occhi aperti mondi incantati, personaggi buffi come gnomi ed elfi e farci rapire dalle pozioni e dagli incantesimi dei maghi. Per curiosità o per la voglia di evadere, prima o poi tutti caschiamo tra le pagine di un fantasy.

Tra nuove uscite e vecchie conoscenze, ecco una piccola guida sui migliori titoli da leggere sotto l’ombrellone, su un prato di montagna o in treno e che renderanno la tua estate indimenticabile.

La spada del destino: The Witcher 2

Questo è il secondo volume della saga dello strigo Geralt di Rivia, storia popolare conosciuta in tutta Europa. La serie dedicata agli adulti è scritta dall’autore polacco Andrzej Sapkowski e il protagonista è Geralt di Rivia uno strigo, ovvero un assassino di mostri. É il migliore nel suo campo, riesce ad affrontare un basilisco, sopravvivere ad una sirena, sgominare un'orda di goblin. Geralt a differenza dei suoi colleghi ha un suo codice da rispettare, non accetta di compiere azioni o battaglie solo per il guadagno. Per questo quando il re Niedamir convoca tutti i cacciatori per eliminare un drago grigio, un essere intoccabile per gli strighi ne rimane sorpreso. Geralt è lì per un altro motivo, tra i convocati del re c'è la maga Yennefer, l'unica donna che lui abbia mai amato. Lo strigo sarà dunque obbligato a fare una dolorosa scelta: difendere il drago e quindi perdere Yennefer per sempre, o infrangere il codice degli strighi pur di riconquistare il suo cuore. Il libro perfetto per gli amanti del genere ha una scrittura scorrevole che ti trascinerà in un mondo fantastico ricco di rimandi ad altre fiabe e avventure della tradizione.

Fire and Blood

Se sei tra i fan del Trono di Spade, non puoi perderti questo libro ambientato 300 anni prima degli eventi della celebre saga. Il volume racconta la storia definitiva dei Targaryen in Westeros e la conquista che unì i Sette Regni sotto il dominio di Targaryen fino alla Danza del Draghi: la guerra civile Targaryen che ha quasi eliminato per sempre la loro dinastia. Cosa è successo durante la Danza dei Draghi? Perché è stato così mortale visitare Valyria dopo il destino? Com'era Westeros quando i draghi dominavano i cieli? Queste sono solo alcune delle domande che trovano risposta in questo libro arricchito da più di ottanta illustrazioni in bianco e nero dell'artista Doug Wheatley. Il testo in inglese è un ottimo spunto per chi vuole esercitarsi con la lingua e apprezzare il testo originale.

Conquista le stelle

La protagonista è Spensa ha 17 anni e un bisogno di farsi valere. La sua vita passata all'ombra del padre, figura ingombrante dapprima per la sua importanza e poi per la vergogna che ha portato, le ha cambiato la vita per sempre. Il suo bisogno di rivalsa va di pari passo con il suo amore per il volo, ma quando inizierà a viaggiare nello spazio, capisce veramente cosa vuol dire stare sospesi nel vuoto, qualcosa cambierà. Lo stile di Sanderson coinvolgente è perfetto per i ragazzi, l’autore riesce a esporre i vari argomenti, con descrizioni ed immagini studiate per garantire un testo leggero che scorre piacevolmente. La trama originale e i colpi di scena non mancano, anche se è il primo di una saga non lascia molto in sospeso.

Il mondo sommerso

Il protagonista è Robert Kerans. Lo scienziato fa parte di una squadra di ricercatori diretta dal colonnello Riggs che deve perlustrare quel che resta di intere città sommerse dalle acque in seguito a una catastrofe naturale di dimensioni straordinarie. La tragedia è la conseguenza delle tempeste solari che una sessantina di anni prima avevano causato un surriscaldamento globale che a sua volta aveva prodotto lo scioglimento dei ghiacci polari e quindi un innalzamento delle acque a livello planetario. Ora, con le temperature roventi, le metropoli sono irriconoscibili, immerse in un'atmosfera primordiale e i sopravvissuti sono psicopatici, malnutriti, contaminati dalle radiazioni. Il libro racconta di una realtà vicino alla nostra descritta con un scenario apocalittico.

La vita invisibile di Addie LaRue

Vivere per sempre è il sogno di molti che pur di avere l'immortalità sono disposti a tutto. Questo è il caso di Adeline LaRue che sceglie la vita eterna nonostante il costo da pagare sia alto, infatti, delle azioni della donna non rimarrà traccia e nessuna persona potrà mai ricordarsi di lei. Adeline, quindi, è condannata ad una vita di solitudine: trascorre tre secoli vivendo gli eventi storici, gli amori, i conflitti e il dolore sola con sé stessa, fino a quando in una libreria incontra una persona che ricorda il suo nome.

Il regno dei Malvagi

Il romanzo ambientato in Italia, precisamente a Palermo, racconta la storia di due gemelle: Emilia e Vittoria. Le due ragazze appartengono a una delle tredici famiglie di streghe e vivono nascoste nel capoluogo siciliano, attente a non svelare la loro vera identità. Le due sorelle conducono una vita semplice, lavorano nel ristorante dei genitori, ma una sera, Emilia trova il cadavere di Vittoria profanato. Il dolore la spinge a voler cercare a tutti i costi il colpevole e per farlo è disposta a tutto, anche ricorrere alla magia nera, da tempo bandita e ad allearsi con Ira, uno dei sette Principi dell'Inferno, chiamati i Malvagi.

Azoth express

Viaggiare può rivelarsi un'avventura magica se si sale a bordo dell'Azoth Express un treno misterioso di cui non si hanno informazioni e il professor Volfram Volkov, un accademico che non si separa mai dalla sua pipa a bolle di sapone, ma affetto da una strana licantropia, decide di prendere il magico treno. Una volta salito, conosce subito gli altri ospiti: Mercedes, una famosa e avvenente attrice televisiva, gli aristocratici Ravencroft che stanno affrontando un lutto, l'esploratrice Lyra, appassionata di abissi oceanici, Zohn, un signore che non si separa dalla sua macchina da scrivere, Maddox, un pittoresco croupier proveniente direttamente da Las Vegas e infine i signori Yong, che trasportano un carico misterioso. I viaggiatori sono ignari di quello che dovranno affrontare, sarà il signor Swapan, proprietario della compagnia, a informarli di essere i protagonisti di un gioco particolare: se scopriranno dove è diretto il treno, ciascuno riceverà un premio di immenso valore.

Gli Spadaccini di Noléa

Il protagonista del primo volume di questo libro fantasy è Wind D'Annac, un giovane spadaccino proveniente da una lontana provincia arriva a Noléa per diventare una Guardia come suo nonno e per vivere la vita dedicandosi alla spada la sua grande passione. Nella provincia incontra Robin Duval ed è già una Guardia, la migliore guerriera del suo tempo, il cui obiettivo è quello di tenere alto l'onore delle guardie militari nonostante la grandezza del passato è solo un antico ricordo. I due sono determinati e abili, ma nel momento in cui una minaccia sta per distruggere l'intero Paese, non è detto che basteranno le loro capacità a scongiurare il peggio.

Sangue e cenere. Blood and Ash

Poppy non ha potuto scegliere nulla della propria vita, il suo destino è stato segnato fin dalla nascita: dare vita a una nuova era per questo tutto le è proibito, nessuno può guardarla, toccarla o parlare con lei, condannandola a una vita di solitudine. Non ha neanche la libertà di utilizzare il suo dono, deve semplicemente aspettare il giorno della sua Ascensione.

Una corte di spine e rose. Trilogia. La saga di Feyre

La straordinaria saga fantasy creata da Sarah J. Maas ha conquistato milioni di lettori di tutto il mondo. La protagonista è Feyre un'abile cacciatrice che ha nelle sue mani il destino della famiglia, solo se riesce a catturare gli animali presenti nell'inospitale foresta in cui vive potrà sfamarla. Quando è costretta ad uccidere un lupo pronto a sbranare una cerva, la sua unica fonte di sostentamento, ancora non sa di aver commesso un errore di cui dovrà pagare le conseguenze. La ragazza verrà rapita e portata nella magica e misteriosa terra di Prythian. Tenuta sotto sorveglianza presso la Corte della Primavera, inizialmente prova odio nei confronti del suo rapitore, ma poco alla volta questo sentimento si trasforma in passione. L'arrivo della ragazza, infatti, sconvolge quella terra magica, gli intrighi e i pericoli non mancano e il lungo viaggio di Feyre è solo all'inizio.

