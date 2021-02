Libri fantasy per tuffarti in un mondo incantato

Il lavoro, lo studio e la vita quotidiana a volte fanno apparire tutto uguale. Se volete allontanarvi dalla routine quotidiana e perdervi in mondi magici e incantati i libri fantasy fanno al caso vostro.

Siete disposti a farvi rapire da questo genere a tal punto da iniziare a vedere elfi canterini sulla scrivania dell'ufficio, fate spuntare dal computer o un esercito di maghi tra le corsie del supermercato? Allora continuate a leggere e scoprirete i migliori libri per astrarvi dal mondo così come lo conosciamo.

Il guardiano degli innocenti di Andrzej Sapkowski

La saga narra le vicende di Geralt di Rivia, un umano geneticamente modificato e cacciatore di mostri. Nessuno è in grado di sconfiggerlo tutti hanno paura di lui, ma sanno che la sua presenza è il prezzo da pagare per assicurarsi i suoi servigi. Anche a Geralt non piacciono gli umani perchè mossi da una cattiveria peggiore di quella dei mostri che sconfigge. Geralt ora è in pericolo, ferito e solo deve sfuggire dalle bestie che cattura e dagli uomini che lo hanno creato.

La saga di Terramare di Ursula K. Le Guin

Nel mondo incantato di Terramare, Ged per gli amici fidati, Sparviere per tutti gli altri, si mette in viaggio verso l'isola di Roke e la Scuola di maghi. Solo grazie ai suoi amici Ged potrà superare il lungo percorso che lo porterà a diventare un potente mago, Signore del Draghi, e affrontare le forze dell'oscurità che minacciano di sopraffare Terramare e riportare la magia positiva nella sua terra.

Il nome del vento. Le cronache dell'assassino del re di Patrick Rothfuss

Kvothe ha assistito alla morte dei suoi genitori per opera dei demoni Chandrian. Pur di vendicarsi è pronto a tutto, anche frequentare l'Accademia, una spietata scuola di magia in cui nessun errore è permesso. Kvothe ora è pronto a diventare un potente mago, vendicare la sua famiglia e il popolo con cui è cresciuto.

La storia infinita di Michael Ende

Il libro da cui è tratto il celebre film degli anni '80 narra la storia di un ragazzino goffo che ha una passione smisurata per il libri. In fuga dai suoi compagni entra in libreria e si imbatte nel libro "La storia infinita". Il libraio non vuole venderlo così decide di rubarlo. Poco alla volta scopre che non è solo spettatore delle avventure, ma ne è il protagonista.

Elantris di Brandon Sanderson

Elantris, la città degli dei, è il luogo di felicità eterna, ma all'improvviso diventa un posto di disperazione: i suoi abitanti vengono colpiti da un'orrenda maledizione, la stessa che colpisce Raoden, il principe ereditario del regno di Arelon. Rinchiuso tra le mura di Elantris, agli occhi del mondo e di Sarene è morto, la donna dovrà affrontare da sola gli intrighi di corte di Arelon e una nuova minaccia. Forse sarà proprio Raoden a svelare il segreto dietro la maledizione di Elantris e a dare un nuovo futuro al suo regno.

La regina del nulla di Holly Black

Conquistare il potere è più facile che mantenerlo, lo sa bene Jude che ha dovuto imparare sulla propria pelle le conseguenze di una scelta sbagliata. Tentata dal potere sconfinato, ha accettato di liberare dal suo controllo Cardan, il re malvagio. Ora la Regina degli Elfi sta pagando sulla sua pelle l'errore commesso, esiliata e mortale, ancora non riesce ad accettare il tradimento di Cardan. La ragazza, però, non si arrende e non vede l'ora di perseguire la sua vendetta e riconquistare ciò che le è stato tolto. L'occasione si presenta grazie a Taryn, la sua gemella, la cui vita mortale è in pericolo. Per salvarla Jude sarà costretta a fare ritorno alla corte del re e a fare i conti con i sentimenti che prova per lui. Giunta nel regno, scopre che nulla è come lo ha lasciato. Una guerra feroce è in arrivo e quando un maleficio potente e fino a quel momento silente si diffonde, si troverà davanti ad un bivio: scegliere tra la sua ambizione o la sua umanità.

Il castello errante di Howl di Diana Wynne Jones

La protagonista del libro è la giovane Sophie, nata e cresciuta a Market Chipping, nel lontano e bizzarro paese di Ingary, caratterizzato da eventi fuori dal comune soprattutto quando la Strega delle Terre Desolate perde la pazienza. Sophie vive una vita che non le appartiene, il suo più grande desiderio è di essere la protagonista di una grande avventura, ma il destino non è dalla sua parte. Rimasta sola a lavorare nel negozio di cappelli del padre, dopo che le sue sorelle sono andate via, le sue giornate trascorrono tranquille e monotone. Tutto cambia quando un giorno la perfida strega, insoddisfatta dei cappelli realizzati da Sophie, decide di trasformala in una vecchia. L'unica occasione per riprendersi la sua giovinezza è quella di partire alla ricerca del Mago Howl con cui stipulerà un contratto. Per rompere l'incantesimo, Sophie dovrà entrare nel castello del Mago sempre in movimento, domare un demone e opporsi alla perfida Strega.

Cronache del mondo emerso di Licia Troisi

La pace e il destino dell'intero mondo sono nelle mani di Nihal della Torre di Salazar, anche se spaventata e incredula la ragazza dai grandi occhi viola, dalle orecchie appuntite e dai capelli blu decide di far ricorso a tutta la sua forza e agilità e di diventate un guerriero. Il suo nemico è il feroce Tiranno e le sue armate di mostri e spiriti sono pronti ad attaccare la Terra del Vento. Nihal aiutata solo da Sennar, un giovane mago alla ricerca del Mondo Sommerso e della sua spada di cristallo nero, affronterà legioni di agghiaccianti nemici, cavalieri su dorso di drago e i mille pericoli nella ricerca di un talismano dai poteri infiniti. Ad ostacolarla inoltre ci sono dei nemici invisibili: i fantasmi che tormentano la sua mente. La battaglia imperversa, in equilibrio tra la morte e la vittoria emerge il coraggio e la determinazione di Nihal pronta a tutto pur di non arrendersi.

Il Silmarillion di John R. R. Tolkien

Il libro iniziato nel 1917 e rimasto incompiuto rappresenta la storia centrale da cui poi si sono diramate le successive opere di Tolkien. Nel testo vengono narrati gli eventi della Prima Era, fonte d'ispirazione per i personaggi del ''Signore degli Anelli''. I tre Silmaril, sono il nucleo del racconto, la loro perdita e tentata riconquista sono molto importanti per gli Elfi, ma nello stesso tempo sono bramate anche da Melkor-Morgoth, primo Signore Oscuro, perché contengono la Luce dei Due Alberi di Valinor distrutti dall'avversario. Il libro si sviluppa in cinque racconti legati tra di loro e in cui si narra la parabola della caduta e della guerra disperata di elfi e uomini contro il nemico.

Queste oscure materie di Philip Pullman

Il volume racchiude la trilogia completa formata da "La bussola d'oro", "La lama sottile" e "Il cannocchiale d'ambra". La protagonista della saga è Lyra che vive in Inghilterra in un mondo alternativo in cui ogni persona è affiancata da un proprio Daimon, un alter ego animale che permette di connettersi con la Polvere, un elemento che rende reali i propri pensieri. A minacciare le sorti del mondo arriva il Magisterium, determinato a conquistare il potere assoluto, vuole eliminare la possibilità di rendere reali i pensieri. Dopo la scomparsa di alcuni bambini, Lyra, viaggia attraverso mondi paralleli, per scoprire il mistero.

