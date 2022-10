Halloween e molto altro: fumetti e libri fantasy da non perdere a ottobre 2022

L’autunno coincide con le foglie che cambiano colore e con un’atmosfera magica che per gli amanti dei libri fantasy e dei fumetti è un’occasione in più per immergersi in un libro e in storie appassionanti.

Ma ottobre è anche il mese che da alcuni anni coincide sempre di più con Halloween, in cui brividi, zombie e racconti dell’orrore si incontrano con il mondo fantasy o delle graphic novel.

Ottobre porta con sé tante novità pronte a rendere questo mese davvero magico.

Lifelike. Lifel1k3 series

Per gli appassionati del genere fantasy, l’attesa è quasi finita, il 25 ottobre arriva in libreria la saga di Jay Kristoff, uno degli autori fantasy più amati degli ultimi anni. La protagonista del romanzo è Eve una ragazza di diciassette anni alle prese con una serie di problemi come la distruzione del robot gladiatore che ha costruito nel corso di mesi, e la perdita dei pochi crediti che aveva e che le servivano per comprare le medicine al nonno. A peggiorare la situazione c’è un gruppo di fanatici puritani che la vuole uccidere e poi c’è un segreto difficile da custodire: la ragazza ha scoperto di avere la capacità di distruggere le macchine con il pensiero. Tutto cambia quando scopre la carcassa di un ragazzo androide nella sua casa (un ammasso di rottami). A quel punto Eve decide di mettersi in viaggio con il ragazzo, il suo amico robotico Cricket e salvare le persone a lei care con la sua amica Lemon. Attraverso deserti di vetro nero, cyborg assassini e megalopoli abbandonate scopriranno segreti che forse è meglio tenere nascosti.

Scopri di più su Amazon

I cavalieri dello zodiaco. Variant edition by Zerocalcare

Per gli appassionati de “I cavalieri dello zodiaco” il 28 ottobre arriva in libreria un’edizione limitata. Il box comprende il primo volume in edizione Variant, 5 spillette e una Star Card da collezione tutti disegnati da Zerocalcare! Gli dei e gli eroi antichi combattono ancora oggi per salvare il destino del mondo, le reincarnazioni di Atena, dea della saggezza, e i "Saint", cavalieri dotati di straordinarie armature proteggono l'umanità da divinità oscure. Ma quando a causa di una serie di oscure macchinazioni i 12 cavalieri d'oro non riescono più a proteggere l’universo, il destino è tutto nelle mani di 5 adolescenti appartenenti al clan dei cavalieri di bronzo (quello più basso), il loro compito è quello di attraversare le 12 case per raggiungere il sacro tempio e restituirlo alla legittima proprietaria.

Scopri di più su Amazon

La donna in nero di Susan Hill

Per festeggiare degnamente Halloween, gli amanti della festa devono aspettare il 25 ottobre quando il volume "La donna in nero" sarà in libreria e si conosceranno le sorti di Arthur Kipps, un giovane avvocato londinese. L’uomo viene incaricato di presenziare la funerale di Alice Drablow, l'unica abitante di Eel Marsh House e di occuparsi dell’eredità. La dimora immersa nella nebbia, si trova alla fine di un sentiero che può essere percorso solo quando c’è la bassa marea. L’uomo non ha paura, fino a quando al funerale nota la figura di una donna vestita di nero che gli provoca un senso di inquietudine, inoltre gli abitanti del posto non vogliono parlare di lei. Nonostante i timori, Arthur decide di portare a termine il suo incarico e trascorre la notte nella casa, una decisione di cui subito si pente.

Scopri di più su Amazon

Roe e l'ultima battaglia di Daniele Giannazzo

La trilogia formata da "Roe e il segreto di Overville" e da "Roe e l’inganno della memoria", si concluderà il 25 ottobre con l'ultimo capitolo della saga. Sono trascorsi nove mesi da quando Roe ha lasciato Overville per seguire zia Adele e Steffy a New York. Harold, Molly, Emily, Hernst e persino nonna Eloise le mancano terribilmente, ma finalmente Roe si sente felice, grazie anche al nuovo ragazzo Mark che la ama. La sua vita si complica quando si presenta a New York una vecchia conoscenza che le chiede di tornare a Overville e per convincerla fa il nome di un certo “Jay”. La ragazza non sa chi sia Jay, ma anche se non lo conosce non riesce a toglierselo dalla mente convinta che qualcosa le stia sfuggendo. Per capire di cosa si tratta deve assolutamente tornare a Overville, qui dovrà affrontare una nuova battaglia che la metterà di nuovo alla prova.

Scopri di più su Amazon

Parole di luce di Brandon Sanderson

Il secondo capitolo della saga epic fantasy contemporanea arriverà finalmente il 4 ottobre. Kaladin a differenza di quanto speravano i suoi nemici è sopravvissuto e nonostante sia un occhiscuri (un sodato schiavo) ora comanda la Guardia Reale. Il suo compito è quello di difendere il re dai pericoli come ad esempio la minaccia del ritorno di Szeth, l’Assassino in Bianco. L’uomo sta utilizzando la magia per uccidere i governanti della parte di Roshar, il suo primo obiettivo è l'Altoprincipe Dalinar, la figura che sostiene il trono alethi. Nel frattempo, nelle Pianure Infrante, i Parshendi, che per anni sono stati decimati dagli attacchi alethi, hanno decido di sfidare le forze soprannaturali che un tempo dominavano. Questa decisione potrebbe avere conseguenze disastrose sui Parshendi, gli umani e tutta Roshar.

Scopri di più su Amazon

No sleep till Shengal di Zerocalcare

Zerocalcare torna in libreria il 4 ottobre con un libro in cui racconta il suo viaggio in Iraq. Nella primavera del 2021 decide di fare visita alla comunità ezida di Shengal, minacciata dalle tensioni internazionali e protetta dalle milizie curde per documentare le loro condizioni di vita. Il viaggio fin da subito si rivela difficile perché la delegazione italiana in alcune occasioni viene respinta ai check point controllati dalle forze politiche e militari che si spartiscono il controllo del suolo iracheno. Nel libro ricostruisce la fotografia di un momento geopolitico preciso in cui un gruppo di persone decide di opporsi al potere di chi considera terrorismo ogni tentativo di resistenza.

Scopri di più su Amazon

La figlia della foresta di Juliet Marillier

Elementi fiabeschi, mondo celtico e l’antico racconto de “I sei cigni” sono gli ingredienti che hanno dato vita a questo romanzo fantasy in uscita il 25 ottobre. Il protagonista è Lord Colum di Sevenwaters che vive con i suoi sette figli (sei maschi e una femmina) nell'Irlanda del X secolo. Sorha la piccola della famiglia, deve difendere la sua terra dai nemici britannici perché il padre è stato stregato da Lady Oonagh e i fratelli sono stati colpiti da un incantesimo che solo la ragazza potrà sciogliere. Per salvare la famiglia, la Sorha dovrà affrontare imprese che le lasceranno delle cicatrici nel corpo e nell’anima, inoltre, durante il viaggio verrà imprigionata e conoscerà la vera paura e il tradimento.

Scopri di più su Amazon

Horrorville. La bambola maledetta di Mike Ford

Per vivere in pieno la notte di Halloween, l’11 ottobre arriva in libreria la serie di romanzi horror per bambini dagli otto anni in su. In città ha aperto un negozio che si chiama Horrorville al cui interno ci sono oggetti interessanti, ma inquietanti. Mara non vede l’ora di andare a visitare il negozio e quando entra viene attirata da una bambola che sembra fatta per lei perché ha i capelli scuri e il volto di porcellana. Quando la bambola entra in casa, però, gli oggetti iniziano a muoversi, ci sono strani rumori e l’atmosfera non è più la stessa.

Scopri di più su Amazon

Gli apprendisti delle ombre di Kathryn E. Ormsbee

Un altro libro perfetto per prepararsi alla notte di Halloween, in uscita il 25 ottobre, ha come protagonisti Lee e Felix Vickery due fratelli normali che però hanno dei genitori speciali. Il padre serve Morte e la madre serve Memoria sono Ombre. I bambini sanno che un giorno dovranno prendere il loro posto e si stanno preparando a questo momento attraverso un apprendistato. L’unico giorno in cui possono essere liberi è la notte di Halloween, ed è proprio in questa occasione che incontrano la loro acerrima nemica Gretchen Whipple. La donna gli promette che li libererà dal destino di diventare Ombre se l'aiuteranno a indagare sulla morte di Essie una ragazzina del paese. Lee e Felix accettano, ma il mistero è molto più complicato di quello che pensavano.

Scopri di più su Amazon

Le streghe, di Benjamin Lacombe e Cécile Roumiguière

Halloween è la notte delle streghe per eccellenza e per sapere tutto su di loro, il libro illustrato in uscita il 20 ottobre è perfetto. Da Circe a Lilith, passando per Giovanna D'Arco e Toypurina o Hymiko è possibile conoscere tutto sulla loro storia. Infatti, sono state guerriere, guaritrici, incantatrici, ricordate ancora oggi dopo secoli per i loro poteri, spesso considerati soprannaturali e proprio per questo sono state perseguitate.

Scopri di più su Amazon