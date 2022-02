6 libri da leggere assolutamente a febbraio

I libri fanno compagnia e aiutano a superare le giornate grigie invernali, con un volume tra le mani possiamo immaginare di vivere appassionanti avventure e immergerci nella vita dei protagonisti. Febbraio, come i mesi che lo hanno preceduto, è un periodo ricco di nuove uscite pronte a conquistarci e a farci compagnia.

L’equazione del cuore di Maurizio de Giovanni

Murizio de Giovanni torna con un libro in cui il protagonista e Massimo, un professore di matematica in pensione e vedovo che vive su un’isola del golfo di Napoli. La sua vita cambia nuovamente e improvvisamente, quando in un incidente perdono la vita la figlia e il genero. L'unico sopravvissuto è il nipote Checco che però, è in coma. Oltre al dolore per la perdita, l’uomo si trova a dover affrontare la responsabilità di un nipote e la gestione di un’azienda dalla quale dipende il lavoro di altre persone. Pur volendo ritornare alla sua routine, Maurizio affronta con forza, tormento e umanità il dolore.

Autopsia di Patricia Cornwell

Il personaggio più famoso e amato di Patricia Cornwell, Kay Scarpetta , dopo una lunga assenza torna in Virginia, lo Stato in cui la sua carriera ha avuto inizio. I successi sul lavoro l’hanno portata a diventare capo medico legale, ma i problemi sono sempre in agguato! Oltre a dover fare i conti con una segretaria prepotente, deve affrontare un caso di omicidio che sembra essere opera di un serial killer e nello stesso tempo deve risolvere un crimine avvenuto all’interno di una base spaziale. Tutte le sue energie sono concentrate sul lavoro e questo la porta ad essere distratta, ad abbassare la guardia e a non rendersi conto che qualcosa di negativo sta arrivando a sconvolgere il suo mondo.

Le ore più buie di Michael Connelly

Michael Connelly, torna in libreria con una delle coppie di detective più amate: Renée Ballard e Harry Bosch. I due lavorano a Hollywood e da settimane la città è sconvolta dalla presenza de “Gli Uomini della Mezzanotte”, una banda di stupratori seriali, sta stanno seminando il panico tra le donne della città. La notte di Capodanno, mentre tutti festeggiano, Renée Ballard trova il cadavere di un uomo ucciso con un colpo di pistola alla tempia. A toglierli la vita pero, non è stato uno dei proiettili vaganti sparati per festeggiare il passaggio da un anno all’altro. Tutto fa pensare che l’uomo sia immischiato in un caso irrisolto a cui ha lavorato Harry Bosch. Ballard e Bosch sono convinti che tra i due casi ci siano dei collegamenti e faranno di tutto per scoprirlo e per arrestare la banda di stupratoti.

Violeta di Isabel Allende

Isabel Allende, porta il lettore alla scoperta di Violeta una donna che ha vissuto una vita lunga e difficile. Attraverso una lettera scopriamo che Violeta è la prima femmina dopo cinque maschi, e di aver affrontato tutta la sua vita con determinazione e con un grande senso dell’umorismo. Attraverso i suoi racconti ripercorriamo alcuni avvenimenti storici importanti come l'influenza Spagnola in Cile o la Grande Depressione che ha portato la sua famiglia alla povertà. Nella lunga lettera vengono raccontati anche i suoi amori, gli avvenimenti politici, fino alla lotta per l’emancipazione femminile, tutti episodi che ci permetteranno di conoscere una donna forte ed emozionante allo stesso tempo.

Libri che mi hanno rovinato la vita e altri amori malinconici di Daria Bignardi

Un memoir e un romanzo introspettivo: Daria Bignardi torna in libreria con un racconto incentrato sulle sue passioni letterarie. Artefici della sua formazione, ripercorreremo alcune tappe fondamentali della sua crescita, che vanno dalle bugie adolescenziali, agli amori, fino alle malinconie. Con il libro, l'autrice va alla ricerca di sé stessa da realizzare attraverso un percorso profondo in grado di superare anche le proprie zone d’ombra.

La dea in fiamme di R.F. Kuang

L'autore, con questo libro conclude la trilogia iniziata con La guerra dei papaveri. Nel libro ritroviamo Fang Runin che nonostante abbia subito tradimenti e delusioni, non rinuncia a lottare per il popolo delle provincie meridionale e per il suo villaggio natale. Dalla sua parte ha gli alleati della Coalizione del sud e i cittadini bramosi di vendetta, pronti a porre fine alla Repubblica del Drago, ai colonizzatori esperiani e a tutti coloro che minacciano le arti sciamaniche. Anche se la voglia di riscatto è alta, Fang dovrà resistere al richiamo della fenice e a non bruciare il mondo intero.

