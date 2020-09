"Fu sera e fu mattina", arriva il nuovo attesissimo bestseller di Ken Follett

Come un puzzle le vite dei quattro personaggi si intrecciano in un susseguirsi di colpi di scena che trasportano il lettore fino agli scenari tanto amati de I pilastri della terra.

Dall'altra parte della Manica, la giovane contessa Ragna , si innamora perdutamente del nobile inglese Wilwulf e decide di sposarlo nonostante il parere contrario del padre, il conte Hubert di Cherbourg. In poco tempo Ragna si troverà a rimpiangere la vecchia vita in Normandia e a confrontarsi con una società arretrata al centro di una violenta lotta per il potere .

Sono passati 42 dall’esordio letterario con La cruna dell’ago e Ken Follett è ancora uno degli scrittori contemporanei più amati di sempre. Lo dimostra l’attesa per l’uscita oggi, della sua ultima fatica Fu sera e fu mattina . I fan non vedono l’ora di leggere il nuovo capitolo della quadrilogia di Kingsbridge .