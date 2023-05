Zerocalcare, tutti i suoi successi editoriali per prepararsi alla nuova serie

A pochi giorni dal debutto della nuova serie d'animazione di Zerocalcare, in uscita il 9 giugno, i fan del celebre fumettista possono riempire l’attesa con i suoi principali successi editoriali. Lo stile degli episodi di questo nuovo progetto sarà molto simile a quello che ha sempre contraddistinto Michele Rech, questo il vero nome del disegnatore.

Ecco perché ci si aspetta di ritrovare le tematiche, l’ironia e soprattutto i personaggi così cari all’autore e che hanno reso inconfondibili i suoi fumetti. Curiosi di riscoprire i tratti salienti proprio di questi personaggi per rinfrescare piacevolmente la memoria? Non vi resta che continuare a leggere.

La profezia dell’Armadillo

Il racconto si snoda attraverso tavole autoconclusive, che messe tutte insieme danno vita a una storia più complessa. Tutto ha inizio quando il protagonista viene a sapere della morte di Camille, sua vecchia amica, ma anche il suo primo grande amore. L’autore ripercorre il loro legame attraverso flashback a cui fanno da contraltare i racconti della vita quotidiana. Ad accompagnarlo in ogni occasione c'è l’Armadillo, un personaggio immaginario, una sorta di alter ego che incarna le sue paure e le sue insicurezze.

Un polpo alla gola

Il romanzo grafico del 2012 si sviluppa su tre fasi della vita dell’autore: elementari, adolescenza ed età adulta e ad accompagnarlo ci sono sempre i suoi amici che diventano il suo punto di riferimento. Alle elementari Zero si reca in un bosco vicino alla scuola con Sarah e Secco, quando viene scoperto e messo alle strette da Madame Arbizzati, Zero fa ricadere la colpa su Sarah perché è convinto che, essendo una bambina, non sarebbe stata punita. In realtà si sbaglia e dopo che Sarah ritorna dall'ufficio del Preside la ragazza è convinta che sia stata Giulia Cometti a fare il suo nome, quindi decide di vendicarsi umiliandola davanti a tutta la scuola. Questo segreto accompagnerà Zero per tutta la vita, come un polpo aggrappato alla gola. Quando incontra i suoi compagni al funerale di Madame Arbizzati finalmente confessa il suo segreto a Sarah.

Ogni maledetto lunedì su due

Onesto e spietato: sono questi i due aggettivi che più si addicono al racconto di “Ogni maledetto lunedì su due”, una raccolta di storie che ha come argomento principale la perdita delle illusioni. È anche uno spaccato generazionale pieno di humor in cui Zerocalcare cerca di capire se è possibile prolungare il tempo in cui ognuno di noi può essere definito responsabile, senza la necessità di ammettere di essere adulto. L’immancabile armadillo è il compagno ideale della storia, ma non mancano le icone della tv e della cultura pop che hanno dominato il periodo compreso tra gli anni Ottanta e Novanta.

Dodici

Il titolo di questo fumetto non è casuale: l’intera vicenda magistralmente raffigurata dal tratto inconfondibile di Zerocalcare si svolge nel giro di dodici ore. A fare da sfondo al racconto è il quartiere romano di Rebibbia, in preda a un’invasione di zombie da ben tre mesi, tanto da costringere lo stesso fumettista a rimanere barricato in casa con i suoi amici Secco, Cinghiale e Katja. Tra flashback e colpi di scena continui, la fuga dei pochi sopravvissuti ha successo. La narrazione fantastica si alterna a episodi autobiografici, l’occasione per riflettere e lasciarsi andare alla rivalsa, al rancore e alla speranza per il futuro.

Dimentica il mio nome

Un ulteriore passo in avanti per Zerocalcare che con questa graphic novel è stato, non a caso, uno dei candidati al Premio Strega. Il fumettista scopre qualcosa di inedito e insospettabile sulla propria famiglia nel momento in cui l’ultima parte che lo teneva legato all’infanzia se ne va via per sempre. È un percorso narrativo in cui l’autore deve riuscire a non farsi sopprimere dall’oppressione della società e a capire chi è veramente e dove sta andando.

L’elenco telefonico degli accolli

Il sapore agrodolce è quello che rimane in maniera più netta dopo la lettura di questa seconda raccolta di storie apparse nel blog di Zerocalcare e poi trasformata in un vero e proprio libro. In quest’opera, il fumettista di Rebibbia si confronta con le responsabilità legate al successo crescente e con le difficoltà di essere all’altezza delle aspettative altrui. Le storie che hanno avuto maggiore successo sul blog, a partire da “Salva ogni cinque minuti” e fino a “I litigi su internet” racchiudono in maniera esemplare due anni di racconti telematici.

Kobane Calling

In questo caso si tratta di un vero e proprio reportage a fumetti. Zerocalcare riesce a raccontare paesi come l’Iraq, la Siria e il Kurdistan come nessun altro telegiornale è riuscito a fare. Lo sguardo del fumettista si mantiene sempre lucido e l’ironia è presente, anche se in misura minore. È un omaggio a quei popoli che devono lottare continuamente e magari in silenzio per la propria libertà, con un'edizione riveduta e corretta, impreziosita da nuovi sguardi sullo scenario geopolitico in Siria.

Macerie Prime

“Macerie Prime” è un’opera corale, in cui Zerocalcare accende i riflettori sulle cose della vita che cambiano in maniera veloce, forse troppo veloce. Secco diventa insegnante, mentre Cinghiale si sposa, due spunti per approfondire le difficoltà che si incontrano quando si cresce e si deve scoprire il proprio ruolo all’interno della società. I personaggi che hanno preceduto il racconto ci sono tutti, ma se ne aggiungono anche altri, sempre con una densità incredibile di simbolismi che prendono forma fino a concretizzarsi del tutto nel capitolo finale della storia.

La scuola di pizze in faccia del Professor Calcare

Zerocalcare ha pubblicato diverse raccolte ma questa è di sicuro la più corposa in assoluto. L’intera opera del fumettista di Rebibbia si divide in tre parti: la prima è dedicata alle storie quotidiane e più popolari, un’altra alle testimonianze di impegno sociale e l’ultima alle storie di cinema e tv. L’autore prova a riflettere sullo strano rapporto tra il suo lato più impegnato e quello leggero, in particolare in un mondo in cui i fumettisti come lui o anche semplicemente gli scrittori devono essere classificati in un modo ben preciso.

Scheletri

Con “Scheletri”, Zerocalcare si immerge nel clima dei thriller più classici. Il suo fumetto dalle tinte fosche non poteva che essere ambientato a Roma, città che gli permette di “incontrare” gli spacciatori di periferia. È un romanzo grafico che lo stesso autore ha definito “più efferato del solito”, ispirato alle realtà degli ultimi vent’anni, tra la paura del futuro e quella del presente. Si parte dal protagonista che ogni mattina dice alla madre di dover andare all’università ma che in realtà rimane fermo per ore in metropolitana. È da questo presupposto che nasce un’amicizia particolare capace di addensare nubi cariche di pioggia nella vita di Zerocalcare.

A babbo morto

Il fumettista di Rebibbia non poteva farsi sfuggire il Natale, l’argomento principe di questa graphic novel. Il 25 dicembre significa regali, cenone e parenti, ma Zerocalcare preferisce soffermarsi sui folletti che lavorano nella fabbrica di Babbo Natale. C’è spazio persino per i rider della Befana che decidono di scioperare per le condizioni di lavoro impossibili. La storia viene raccontata a metà tra una favola intrisa di cinismo e il fumetto.

Niente di nuovo sul fronte di Rebibbia

In questa raccolta Zerocalcare si appassiona a temi di un certo spessore per poi lasciarsi andare a riflessioni profonde e personali. “Niente di nuovo sul fronte di Rebibbia” spazia dalle condizioni di chi è rinchiuso in carcere all’inizio della pandemia, ma ci sono allusioni anche alla cancel culture e la vita difficile di un popolo iracheno tra i meno conosciuti, gli ezidi. Al lettore non viene concesso nessuno sconto, con interrogativi pesanti sul futuro e una serie di dubbi e ansie che non può che essere figlia degli ultimi anni.

