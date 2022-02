Lo stile unico dei fumetti italiani contemporanei

Marvel e DC Comics sono le assolute dominatrici del mondo dei fumetti. Chi non conosce Hulk, Spiderman o Superman? Sono famosissimi, ma anche il made in Italy sa come farsi rispettare in questo settore.

Negli ultimi anni si sono affermati sul mercato nuove generazioni di fumettisti, ambiziosi e desiderosi di dimostrare le loro capacità. Di talenti italiani della matita ce ne sono molti, ma vogliamo presentarvi quelli che secondo noi sono i migliori. Sarà una buona occasione per rinfrescare la memoria a chi li conosce già e una piacevole scoperta per chi vuole saperne di più.

Niente di nuovo sul fronte di Rebibbia​ di Zerocalcare

Zerocalcare è lo pseudonimo di Michele Rech e inizia a scrivere i suoi primi fumetti dopo le scuole superiori realizzando un racconto degli avvenimenti del G8 di Genova del 2001. Successivamente inizia a creare manifesti, copertine di eventi e dischi di genere punk e rock che si tramutano in diverse collaborazioni con vari editori conservando uno stile graffiante e un po' amaro. Dopo aver realizzato La profezia dell’armadillo, Kobane Calling e Scheletri, il suo ultimo lavoro si concentra sulle condizioni delle carceri di Rebibbia durante la prima fase della pandemia, con un excursus sul fenomeno della cancel culture e la condizione degli ezidi in Iraq. Zerocalcare ha arricchito il suo ultimo lavoro con una storia inedita di quasi cento pagine, sull'ultimo anno della sua vita, quando stava creando la sua prima serie animata, "Strappare lungo i bordi".

Scopri di più su Amazon

Appunti per una storia di guerra di Gipi

Gipi al secolo Gianni Pacinotti oltre ad essere un famoso vignettista si è cimentato con il mondo del cinema realizzando il film L'ultimo terrestre, i suoi disegni emozionanti, trattano tematiche scomode e affrontano il problema del disagio esistenziale. Come quelle racchiuse in Esterno Notte o in Unastoria che racconta la fragilità e la bellezza degli uomini attraverso personaggi imperfetti pieni di cicatrici accumulate con le esperienze di vita. In Appunti per una storia di guerra il racconto si svolge in un mondo travolto da una guerra, più evocata che descritta, dando vita a un romanzo di formazione che tocca i temi dell'adolescenza della crescita e dell'amicizia con i suoi slanci e i suoi tradimenti.

Scopri di più su Amazon

Blu tramonto​ di Leo Ortolani

Il creatore di Ratman, Leo Ortolani, ha un umorismo inconfondibile! Con sarcasmo analizza la società attuale, il suo personaggio più famoso è l'incarnazione dell'eroe tragicomico in cui ognuno può rispecchiarsi. L'avventura di Ratman giunge al termine nel 2017, ma grazie all'amore dimostrato dai fan verso la sua creatura, Ortolani decide di pubblicare diversi albi. Il vignettista italiano merita di essere conosciuto anche per altri lavori come Blu tramonto in cui l’ultima frontiera dell’esplorazione spaziale è lo scenario di una indimenticabile, storia d’amore e non solo. Nello spazio nessuno può sentire i sospiri e quando l'astronauta in missione troverà la vita lontano dalla Terra la sua vita cambierà per sempre.

Scopri di più su Amazon

Hot Paprika ​di Mirka Andolfo

La fumettista italiana è autrice della serie di successo Sacro/Profano, il suo stile tra il caricaturale e il realistico dai tratti morbidi, ha conquistato la DC Comics che l'ha ingaggiata per la realizzazione di Bombshells, Teen Titans e Wonder Woman. Tra i lavori della giovane vignettista non bisogna dimenticare Hot Paprika in cui la protagonista è una giovane di origini italiane che vive a New York, una stimata donna in carriera maniaca del lavoro. Il successo le ha fatto dimenticare i suoi cari e il tempo da dedicare a sé stessa, però, tutto cambia quando nella sua vita arriva Dill, un ragazzo ingenuo lontano dal suo mondo. L'incontro-scontro di due visioni della vita così differenti daranno vita a una serie di fraintendimenti, gag e situazioni piccanti!

Scopri di più su Amazon

Graphic novel is dead di Davide Toffolo

Il fumettista e frontman del gruppo Tre allegri ragazzi morti, rock band famosa nel circuito underground italiano, ha raccontato nei suoi disegni l'adolescenza con le sue difficoltà e i suoi conflitti. Nel 2014 decide di pubblicare un'autobiografia "Graphic novel is Dead" in cui racconta una vita lontana dai cliché, per diventare personaggio ha deciso di abbandonare tutte le sue fragilità che poi ha riversato nei fumetti, un racconto personale continuato nel 2019 con Graphic novel is back.

Scopri di più su Amazon

Francis di Loputyn

Jessica Cioffi, in arte Loputyn ha uno stile gotico, in bilico tra horror e vittoriano come emerge nella graphic novel in cui le protagoniste sono delle streghe che preparano incantesimi, pozioni ed evocazioni sul Monte Orfano, tra questi c'è Metillia a cui piace divertirsi a scapito dei suoi doveri. Pur sapendo che manca poco alla prova più importante della sua carriera di strega, sa che non c'è più tempo per prepararsi, ormai ha perso le speranze, ma tutto cambia quando incontra Francis. Lo spiritello ha un corpo, ma può disgregarsi, tornare allo stato impalpabile e riassemblarsi nella forma che gli piace di più come quella di volpe. Nonostante il suo aspetto Francis è pigro, meschino e dissoluto, ma il tempo per aiutare Metillia sta per finire.

Scopri di più su Amazon

La bambina filosofica di Vanna Vinci

Una bambina insolente, che a dispetto della sua età ha un'opinione sulla gente e sulla vita La Bambina filosofica, è uno dei personaggi più famosi di Vanna Vinci. La protagonista dei suoi fumetti ha una madre a cui espone i suoi dilemmi esistenziali, lo stesso avviene con il dottor Miao, lo psicanalista, e il suo amico di pezza, Lillo, estremamente misterioso perché non proferisce parola, non mancano insegnanti ed amichetti, costretti a subire le sue riflessioni.

Scopri di più su Amazon

La terra, il cielo, i corvi di Teresa Radice e Stefano Turconi

Nel libro Teresa Radice scrive una storia in cui parla dell’orrore della guerra e di un conflitto ormai senza controllo, ad affiancarla in questa esperienza c'è Stefano Turconi, che dipinge le tavole ad acquerello lasciando in evidenza la matita sottostante per creare uno stile nuovo, che si sposa perfettamente con la storia. I protagonisti sono tre uomini: un russo, un tedesco e un italiano, in fuga da una prigione russa alla fine della Seconda guerra mondiale. Non si capiscono tra di loro e sono molto diversi da come realmente appaiono, mentre il tempo per mettersi in salvo si riduce sempre di più, uno di loro scoprirà una verità imprevedibile.

Scopri di più su Amazon

Scopri tutti i vantaggi di Amazon Prime: iscriviti e usalo gratis per 30 giorni!