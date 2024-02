I libri gialli più avvincenti da leggere a febbraio

Il libri gialli e i thriller sono appassionanti, intriganti e tengono con il fiato sospeso il lettore fino all’ultima pagina. Uno dei generi più gettonati ogni mese sforna nuovi titoli e avventure che gli appassionati non possono farsi sfuggire. Anche il mese di febbraio non fa eccezione, tra grandi ritorni e novità vediamo i titoli da leggere.

L'orizzonte della notte di Gianrico Carofiglio

L’avvocato Guido Guerrieri ritorna nel nuovo romanzo di Gianrico Carofiglio nelle sue solite vesti di legale, ma questa volta troviamo una persona introspettiva che medita sul rimpianto, sulla perdita e sulle occasioni perse. Questo succede mentre è alle prese con un caso enigmatico. Una donna è in attesa di ricevere la sentenza che potrebbe cambiarle per sempre la vita. L’accusa è quella di aver ucciso l’ex compagno della sorella. Da stabilire è se lo ha fatto come legittima difesa o lo ha premeditato.

Sepolcro in agguato di Robert Galbraith

Una delle agenzie più famose e in grado di risolvere casi impossibili, Strike ed Ellacott, torna in libreria il 20 febbraio. Il rapporto tra i due soci e amici continua a essere complicato a causa di una gelosia sotterranea. Nonostante questo i due decidono di continuare a svolgere il loro lavoro quando Sir Colin Edensor chiede il loro aiuto per allontanare il figlio Will da una setta che lo ha plagiato. Il leader della comunità isola i membri dai loro affetti e chiede laute donazioni. In realtà nel passato dell’uomo si nascondono segreti e morti sospette. Ellacott decide di infiltrarsi nella setta, ma nonostante sia intelligente e scrupolosa il pericolo è in agguato. L’unico modo per uscirne indenne è collaborare con Strike e fare ricorso alle cose che hanno in comune e ai ricordi condivisi, anche quelli più intimi.

Mia Cara Miss Hunter di A. J. Finn

Dopo “La donna alla finestra” A. J. Finn torna con un nuovo romanzo ricco di suspence. Sebastian Trapp è un autore di gialli molto schivo. Dopo aver scoperto che a causa di una malattia sta per morire, decide di invitare Nicky Hunter (una critica letteraria con cui ha una fitta corrispondenza), a scrivere la sua autobiografia. Quando arriva Nicky conosce subito Diana la seconda moglie di Tapp, una donna enigmatica, Madelein la figlia protettiva e Freddy il nipote ribelle. Man mano che il racconto procede, Nicky vuole far luce sul passato dello scrittore. Vent’anni prima, la notte di Capodanno, la prima moglie e il figlio di Sebastian scomparvero in due punti differenti della città e molti dei sospetti si concentrarono sull’autore di gialli. La figlia inizia a ricevere messaggi enigmatici e a interrogassi sul passato del padre. Quando viene trovato un cadavere nello stagno le due donne si rendono conto che il passato con tutti i suoi segreti non è affatto sepolto.

La Regola del Tre di Sam Ripley

Il libro d’esordio di Sam Ripley si concentra tutto intorno a una leggenda metropolitana che però da mito diventa realtà. Secondo dei rumors, esiste una ragazza maledetta dal numero tre. A confermarlo c’è la morte dei genitori che decidono di uccidersi e dei fratelli che sono stati coinvolti in un incidente. Ora tocca a lei, condannata a morire perché le cose negative succedono sempre tre alla volta.

Five Survive di Holly Jackson

Le vacanze di primavera sono il periodo preferito dai ragazzi americani perché possono concedersi un break dallo studio. Lo stesso vale per sei ragazzi che hanno deciso di partire di notte in camper, ma a causa di una gomma bucata sono costretti a fermarsi. La situazione precipita velocemente. Mentre sono fermi si rendono conto che qualcuno da lontano ha sparato al serbatoio del veicolo e loro non possono andare da nessuna parte, in più i telefonini non pendono e non possono chiamare aiuto. Il killer comunica con loro attraverso un walkie talkie appeso allo specchietto del camper, perché i sei non sono stati scelti a caso. Il cecchino è venuto a cercare uno di loro. Da quel momento i segreti più oscuri verranno svelati e la tensione tra i ragazzi aumenta sempre di più.

Il Traghettatore di Justin Cronin

Lontano da un mondo ormai in declino è stato fondato l’arcipelago di Prospera. Un’isola paradisiaca dove gli abitanti conducono una vita lunga e felice e a misurare il loro benessere c’è un monitor incastonato nel loro avambraccio. Quando questo arriva sotto il 10%, vengono imbarcati su un traghetto per poi essere trasferiti su un’isola conosciuta come Nursery dove la loro memoria viene cancellata e i corpi vengono rinnovati per poter così ricominciare una nuova vita. Proctor Bennett, il traghettatore, ha una vita soddisfacente, ma quello che lo differenzia dagli altri abitanti dell’isola è che lui sogna e improvvisamente la percentuale del suo benessere inizia a scendere. A peggiorare la situazione arriva il padre che nel momento in cui deve essere traghettato gli affida un messaggio criptico. L’isola poi, è attraversata da disordini da parte di coloro che forniscono la manodopera perché vogliono un loro posto nell’ordine sociale dell’arcipelago.

Velvet Was the Night di Silvia Moreno-Garcia

Siamo nel Messico degli anni settanta e qui la vita è pericolosa anche per persone semplici come la segretaria Maite che trascorre il suo tempo immersa nei romanzi rosa. La ragazza invidia la sua vicina, Leonora, che sembra avere una vita avventurosa e quando scompare improvvisamente Maite decide di indagare scoprendo una vita fatta di lotte studentesche e rivoluzione. Anche la vita del sicario Elvis, specializzato nel picchiare i manifestanti di sinistra e appassionato di vecchi film non è semplice. Nonostante il suo lavoro, odia la violenza e quando gli viene ordinato di ritrovare Leonora, la sua strada si incrocia con quella di Maite. I due si troveranno alle prese con segreti, spie e agenti governativi nel tentativo di fare chiarezza sulla scomparsa della ragazza.

Codice 93 di Olivier Norek

Nel nuovo libro di Olivier Norek ritroviamo il capitano Coste sempre a capo di un gruppo di agenti diventati suoi fedelissimi. Guida la sua squadra con umanità nonostante operi in uno dei quartieri con il più alto tasso di criminalità di Parigi. Coste ogni giorno si trova alle prese con violenze e brutalità di ogni tipo e quando viene svegliato alle quattro del mattino di una gelida notte di gennaio, sa già che dovrà affrontare un nuovo caso di omicidio. In realtà le cose vanno diversamente, un uomo con tre proiettili nel petto si sveglia improvvisamente sul tavolo autoptico a distanza di ventiquattro ore dalla presunta morte. Un caso che attira al stampa e mina la credibilità della polizia. A peggiorare le cose arriva una lettera anonima a Coste in cui si parla di un fascicolo sparito nell’archivio in cui ci sono omicidi insabbiati da chi dovrebbe risolverli perché le vittime sono gli “invisibili”.

